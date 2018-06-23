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前瞻基礎建設拚蓋軌道運具 現有建設64%工程延宕

2018-06-23 13:15聯合報 記者周志豪╱即時報導

民進黨政府力推前瞻基礎建設，近半經費將投入興建軌道運具。但立院預算中心近日調查發現，交通部2016年止推動的28項軌道運具交通建設，高達18項興建計畫遭修正，甚至暫停，形同64.29%工程延宕，已成財政黑洞。

交通部2016年規畫辦理的28項軌道運具興建工程，其中14項屬台鐵建設計畫、14項屬捷運建設計畫。而台鐵建設計畫中的14項工程，除有1項計畫已暫停執行，也有7項計畫辦理修正，計畫修正與暫停比率高達57.14%。

而計畫修正2次以上的台鐵建設計畫的3項工程，多以展延計畫期程為主。立院預算中心舉例，像是「高雄-屏東潮州」鐵路捷運化興建計畫的3次修正均是因為辦理工程期程展延，但也讓原訂2010年6月完成的工程，至少工期大幅延宕長達7年餘。

至於捷運建設計畫中的14項工程，更有10項已辦理工程計畫修正，計畫修正率高達71.43%。其中有6項工程更是已經變更計畫2次以上，且多是同時展延工期與調高計畫總經費。

立院預算中心點名，像是台中捷運烏日文心北屯線工程2004年11月就核定，原規畫總經費287.35億元，預計2011年完工。但經2次計畫修正後，工期展延至2022年，總工程經費也大幅調高為593.37億元，擴增306.02億元，預算成長1.06倍。

預算中心也發現，14項捷運興建計畫中高達6項預算執行率未達七成，除桃園捷運綠線、台北捷運三鶯線屬新興計畫，台中捷運烏日文新北屯線、機場捷運延伸至中壢火車站、高雄環狀輕軌均至少連3年執行率偏低，北捷信義東延段執行率更僅1成5。

預算中心表示，軌道建設計畫獲預算執行率欠佳，主要原因多為建設用地取得引發民眾抗爭、工程發包延遲、承包商執行能力不足與修正路線所致，交通部應改善對相關軌道建設計畫規畫與工程執行控管，才能讓這些重大交通建設能如期如質完成。

台鐵

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