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卸任後頻爬山 馬英九：受國旗歌歌詞「山川壯麗」感動

2018-06-23 11:17聯合報 記者周志豪╱即時報導

前總統馬英九卸任後全台趴趴走，今出席「中華民國復興崗校友會」活動表示，他爬過合歡山與玉山，最大感動就是國旗歌第一句「山川壯麗、物產豐隆、炎黃世胄、東亞稱雄」，到3000公尺以上高山才知道意境。

馬英九說，雖然國旗歌是在統治大陸時期所寫，但在中國大陸，只有青康藏高原才有3000公尺以上高峰，但台灣3000公尺以上高山峻嶺多，而不論合歡山主峰與玉山主峰他都爬過，「那個感覺完全不一樣」。

中華民國復興崗校友會今天上午舉辦「會員代表大會」，昨天一度傳出近來因為國民黨新竹縣長提名意見不同的馬英九與國民黨主席吳敦義將再次同台，但馬英九到場後，僅前陸軍上將許歷農與國民黨前副主席胡志強陪同，吳敦義並未出席。

吳敦義昨天公開行程，也未有將出席上午將出席中華民國復興崗校友會通知。

馬英九致詞時表示，他當兵時在海軍後勤司令部，曾受邀到政戰部門做過很多演講，退伍還獲優秀教官，與政戰系統勉強沾邊。馬英九還公開應允，將參加復興崗校友會9月8日在石門水庫舉辦的路跑，要跑出健康，跑出中華民國富強。

至於近來軍人年金改革爭議，總統蔡英文將問題矛頭指向馬政府。馬英九受訪時表示，「我的發言人都答覆過了，我沒有補充」，並未多作回應。

但他一時口誤，將「山川壯麗」誤為「山川秀麗」。

圖為前總統馬英九帶國旗登上玉山主峰。圖／馬英九辦公室提供
圖為前總統馬英九帶國旗登上玉山主峰。圖／馬英九辦公室提供
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馬英九中華民國吳敦義

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