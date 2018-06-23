郭台銘向小股東鞠躬 藍：蔡英文難道不汗顏？

2018-06-23 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



鴻海昨股東會，由於去年營收未達成長1成目標，鴻海集團董事長郭台銘鞠躬道歉，國民黨發言人洪孟楷表示，目標沒達成，郭董90度鞠躬道歉，蔡英文總統難道不汗顏？

鴻海股東會，由於去年全年營收僅約8%，未達到內部訂定的10%目標，董事長郭台銘在會議一開始就向股東鞠躬致歉，此外，股東會結束前，郭董也再度為低迷的股價，向股東鞠躬道歉。記者杜建重／翻攝 分享 facebook

昨天鴻海股東會，郭台銘全程坐鎮，有問必答的回應大小股東，數度為營收目標未達成、股價下跌而起立90度鞠躬道歉。洪孟楷說，一位身價千億的董事長也懂得公司表現不理想時向頭家股東們道歉，對比過去兩年台灣內政外交表現全面不及格的蔡英文總統，對於人民頭家又是什麼樣高傲態度？看到這一幕，蔡英文總統您不會汗顏嗎？

洪孟楷指出，國際大環境有起有落，鴻海的股價也並非真的不堪，但是沒有達到預期的標準，郭台銘沒有第二句話就是道歉！可曾聽過郭董怪罪股東唱衰扯後腿？沒有！可曾聽過郭董怪罪大陸崛起打壓？沒有！對比蔡政府有任何事都把前朝搬出、或是怪罪大陸，兩相比較、高下立判。

洪孟楷說，面對股東能夠開誠布公地談，因為郭董知道這是每年一次的股東會所以願意讓民眾問好問滿。對比上任兩年多的蔡總統，首次周年神隱不見人、次年是透過網路做篩選式的回應，無論何種，都還是沒有直接面對人民的提問，總統可以網路回應、難道是要人民下次投票時也用網路投票就好？

洪孟楷說，一個深深的鞠躬，就像結實飽滿的稻穗般越顯下沉，這是自信、也是實力，相信鴻海一定會在不久將來更上層樓，為我國爭光。而一樣都是領導人，但一個是行動謙卑、一個是口說謙卑，格局的大小，不言而喻；一個企業家的成功不是沒有原因，而蔡總統真的該汗顏了！