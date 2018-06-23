親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高雄氣爆案宣判
國旅卡使用放寬
退休金年改衝擊
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

從小養成的態度！日本禮節為何受全世界尊敬？

郭台銘向小股東鞠躬 藍：蔡英文難道不汗顏？

2018-06-23 07:15聯合報 記者楊德宜╱即時報導

鴻海昨股東會，由於去年營收未達成長1成目標，鴻海集團董事長郭台銘鞠躬道歉，國民黨發言人洪孟楷表示，目標沒達成，郭董90度鞠躬道歉，蔡英文總統難道不汗顏？

鴻海股東會，由於去年全年營收僅約8%，未達到內部訂定的10%目標，董事長郭台銘在...
鴻海股東會，由於去年全年營收僅約8%，未達到內部訂定的10%目標，董事長郭台銘在會議一開始就向股東鞠躬致歉，此外，股東會結束前，郭董也再度為低迷的股價，向股東鞠躬道歉。記者杜建重／翻攝
分享

昨天鴻海股東會，郭台銘全程坐鎮，有問必答的回應大小股東，數度為營收目標未達成、股價下跌而起立90度鞠躬道歉。洪孟楷說，一位身價千億的董事長也懂得公司表現不理想時向頭家股東們道歉，對比過去兩年台灣內政外交表現全面不及格的蔡英文總統，對於人民頭家又是什麼樣高傲態度？看到這一幕，蔡英文總統您不會汗顏嗎？

洪孟楷指出，國際大環境有起有落，鴻海的股價也並非真的不堪，但是沒有達到預期的標準，郭台銘沒有第二句話就是道歉！可曾聽過郭董怪罪股東唱衰扯後腿？沒有！可曾聽過郭董怪罪大陸崛起打壓？沒有！對比蔡政府有任何事都把前朝搬出、或是怪罪大陸，兩相比較、高下立判。

洪孟楷說，面對股東能夠開誠布公地談，因為郭董知道這是每年一次的股東會所以願意讓民眾問好問滿。對比上任兩年多的蔡總統，首次周年神隱不見人、次年是透過網路做篩選式的回應，無論何種，都還是沒有直接面對人民的提問，總統可以網路回應、難道是要人民下次投票時也用網路投票就好？

洪孟楷說，一個深深的鞠躬，就像結實飽滿的稻穗般越顯下沉，這是自信、也是實力，相信鴻海一定會在不久將來更上層樓，為我國爭光。而一樣都是領導人，但一個是行動謙卑、一個是口說謙卑，格局的大小，不言而喻；一個企業家的成功不是沒有原因，而蔡總統真的該汗顏了！

洪孟楷蔡英文投票

相關新聞

李登輝抵沖繩 是否見安倍受矚目

2018-06-22 23:53

教育部廢青年活動中心法 救國團：政府單位勿互踢皮球

2018-06-22 20:48

陸委會副主委 陳明祺李麗珍確定出任

2018-06-22 19:27

不滿民進黨利益派綁架價值派 資深黨員今宣布脫黨

2018-06-22 18:10

影／推動台灣正名 李登輝出訪沖繩前說：好

2018-06-22 17:31

社會創新國會成立 盼連結社會創新者與公部門

2018-06-22 17:10

李登輝出訪沖繩 心情愉悅微笑說好

2018-06-22 16:01

民進黨首推新南向實習 強化東南亞交流

2018-06-22 15:59

影／抗議消滅2T 機車團體繞行立院

2018-06-22 15:23

角逐民進黨台南黨部主委失利 王敏行退黨

2018-06-22 15:10

影／文宣主軸厚友誼 侯友宜財產申報少81萬：救災捐款

2018-06-22 14:31

最新財產公布 侯友宜夫妻存款少了80萬

2018-06-22 14:03

林為洲公布民調結果 楊文科：國民黨沒有分裂本錢

2018-06-22 11:48

【重磅快評】被改革的軍公教 總統真的不在意！

2018-06-22 11:48

接見美學者 蔡英文：中國對台打壓的力道不斷增強

2018-06-22 11:39

廉政專刊公布財產 彭淮南近2000萬存款加1房產退休

2018-06-22 11:20

總統：中國打壓力道增加 台灣續與美國合作

2018-06-22 10:43

黃智賢：民進黨嚴審陸客 猶如渣男將女友當禁臠

2018-06-22 10:27

華航改名回擊大陸？孫大千：大陸會笑死

2018-06-22 10:09

李前總統今訪沖繩 可能與安倍碰面

2018-06-22 09:03

有玉山小組處理「社會事」？阿扁：很多核心人物都說錯了

2018-06-22 08:11

教廷邦交現警訊？蔡政府解危之道 永遠就那一招

2018-06-22 08:00

教育部廢青年活動中心 救國團：「没辦法」時自我管理

2018-06-22 04:03

把中常會當衛生紙 吳敦義用最兇

2018-06-20 15:50
看更多

熱門文章

女學生沒一起批評文大宿舍 節目找姚立明評論又被砲

2018-06-22 10:45

華航改名回擊大陸？孫大千：大陸會笑死

2018-06-22 10:09

忠貞沉默的退伍軍人 黃介正：我們會照顧自己父親

2018-06-22 11:00

口誤非公然說謊 文大宿委會籲姚立明道歉

2018-06-22 18:08

姚立明政論節目罵文大生 連勝文：何時跟民進黨翻臉？

2018-06-22 17:13

蔡英文為年改道歉 渡也：會破產的是總統

2018-06-22 08:58

不滿民進黨利益派綁架價值派 資深黨員今宣布脫黨

2018-06-22 18:10

三立政論節目質疑文大女學生說謊 毛嘉慶：低級！

2018-06-22 19:28

還原國旅卡決策過程 觀光局今緊急要求銀行刪水電瓦斯項目

2018-06-22 17:33

【重磅快評】被改革的軍公教 總統真的不在意！

2018-06-22 11:48

文大聲明 若需要可協助學生提告姚立明

2018-06-22 17:34

解放軍「神盾艦」繞台 國防部悶不吭聲

2018-06-22 20:37

酸姚立明不學無術 包正豪：不知他哪來的臉領學術研究費

2018-06-23 02:47

年改衝擊選情大？ 民進黨這樣說…

2018-06-23 00:18

國民黨對嘉義市長選戰審慎樂觀 「不會再跟蕭淑麗談」

2018-06-22 16:32

姚文智批刷存在感 孫大千：別做只會騙選票的豬政客

2018-06-22 13:29

最新財產公布 侯友宜夫妻一年半存款變少了

2018-06-22 10:25

父兄是警察、閨密也上公職 甜美正妹不甘心拚上地特

2018-06-22 20:45

政論節目轟挺宿舍文大生說謊 徐巧芯：在乎學生權益？

2018-06-22 22:32

葉毓蘭分享侯友宜辦案小故事 偵辦分屍案遇連串巧合

2018-06-22 13:08

林為洲公布民調結果 楊文科：國民黨沒有分裂本錢

2018-06-22 11:48

選舉到！參選人超愛認「阿嬤」 為何阿公可憐沒人認

2018-06-22 09:00

年改影響選情 蔡英文：新北、中彰投要布重兵

2018-06-22 14:02

李登輝出訪沖繩 心情愉悅微笑說好

2018-06-22 16:01

軍公教年改新制 賴清德：7月1日同步上路

2018-06-22 23:29

角逐民進黨台南黨部主委失利 王敏行退黨

2018-06-22 15:10

林為洲公布民調勝楊文科 黨中央：沒開除黨籍問題

2018-06-22 11:23

柯文哲：沒人力物力 年底市長選戰很困難

2018-06-22 17:54

影／柯文哲自稱大咖 姚文智：嘿嘿 蠻有綜藝味道的

2018-06-22 11:45

藍營竹縣 林為洲自作民調勝楊文科

2018-06-22 14:06

漢光演習結束竟發現練習彈短少 軍方強調無殺傷力

2018-06-22 19:28

廉政專刊公布財產 彭淮南近2000萬存款加1房產退休

2018-06-22 11:20

大陸神盾艦繞台 逗留外海逾一周

2018-06-23 00:01

軍公教鐵票歸隊？ 國民黨：年底選戰是蔡政府信任投票

2018-06-22 12:11

林為洲委助理 公布新竹縣長民調

2018-06-22 11:32

李前總統今訪沖繩 可能與安倍碰面

2018-06-22 09:03

財產公布夫妻存款少80萬？ 侯友宜：一些救災捐款

2018-06-22 11:26

幫災民代位求償 高市府全身而退?

2018-06-23 00:04

藍竹縣長提名爭議 盧秀燕：最後一哩路功虧一簣可惜

2018-06-22 22:48

國旅卡「轉型」 高雄業者要求取消改發消費券

2018-06-22 09:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top