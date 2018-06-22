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蘇嘉全：感謝貝里斯長期對台灣的支持

2018-06-22 17:59中央社 台北22日電

沒吸管如何喝珍奶，立法院長蘇嘉全（右）上午以我不太喝來回應媒體提問。記者陳正興／...
沒吸管如何喝珍奶，立法院長蘇嘉全（右）上午以我不太喝來回應媒體提問。記者陳正興／攝影
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立法院蘇嘉全今天感謝貝里斯政府及國會長期對台灣的支持，有貝里斯在世界衛生大會、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織的全力支持，讓台灣能夠有意義參與國際組織。

蘇嘉全中午在民主進步黨立委尤美女、陳曼麗陪同下，會見貝里斯國會眾議院議長塔蘿拉（Hon. LauraTucker-Longsworth）、參議院議長鄭經緯（Hon. LeeMark Chang）、議員鄧史泰（Hon. Stephen A. Duncan） 等一行。蘇嘉全還親自為來賓導覽議場。

蘇嘉全致詞時表示，貝里斯參眾兩院議長能同時來到台灣，是台灣最大的光榮。

他說，貝里斯是台灣在拉丁美洲及加勒比海最重要的友邦，兩國自1989年建交以來，在彼此人民都擁有敦厚、純樸及愛好和平的性格連結下，雙方在基礎建設、農漁業發展、公衛醫療、社福計畫及資通訊科技等領域等各領域的合作成果豐碩，希望兩國政府及國會未來不管是在科技、貿易及農漁業發展等產業能緊密結合為創造兩國的利益，相信台灣有能力及實力合作，為兩國人民創造雙贏。

他表示，對於與貝里斯的合作計畫，立法院會全力支持，也藉這次機會代表台灣人民，感謝貝里斯政府及國會長期對台灣的支持，有貝里斯在世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO）的全力支持，讓台灣能夠有意義參與國際組織。

塔蘿拉表示，這次來台是代表貝里斯政府及總理巴羅（Dean Oliver Barrow）最高的問候，並代表總理向台灣保證，兩國未來持續合作夥伴關係。

她說，這次來到台灣特別注意到台灣高科技產業，也看見立法院在表決時，是透過電子表決器決定，跟貝里斯國會舉手表決有非常大的不同，希望未來在貝里斯的國會也可以運用相關科技系統。

鄭經緯表示，貝里斯將會繼續為台灣在國際場合發聲。

蘇嘉全也特別致贈立法院特製的議事槌，給塔蘿拉與鄭經緯。尤美女表示，外賓收到當下都很開心，還馬上敲槌。

貝里斯蘇嘉全立法院

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