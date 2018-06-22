李登輝出訪沖繩 心情愉悅微笑說好

2018-06-22 16:01 中央社 桃園機場22日電



前總統李登輝。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook 前總統李登輝今天搭機前往日本沖繩，預計在24日參加沖繩戰役台灣人戰亡者慰靈碑的揭碑儀式，心情愉悅的他，對於記者的詢問，則是微笑連說好。

李登輝接受那霸市日本台灣和平基金會邀請，今天下午搭乘長榮航空班機前往沖繩那霸。

李登輝賢伉儷在下午2時57分抵達桃園國際機場，下車後便坐上輪椅，在隨行人員的協助下，經由公務門出境。李登輝看起來神清氣爽、心情愉悅，對於記者詢問前往沖繩是不是覺得開心、快樂，他則是微笑說：「好好好。」

李登輝基金會專員何世昌表示，李登輝在抵達日本後將先行休息，23日出席日本台灣和平基金會和日本李友會合辦的晚宴，24日則參加1945年沖繩戰役台灣人戰亡者慰靈碑的揭碑儀式，並在晚間出席琉球台僑總會晚宴，預計25日中午返抵國門。

許多台灣人在1945年的沖繩戰役身亡，沖繩縣糸滿市摩文仁和平祈念公園的石碑上，刻有34名台灣人的名字；2016年建造「台灣之塔」，這次設立的紀念碑刻有李登輝所題的「為國作見證」。

李登輝上次訪日是在2016年7月，這次是他卸任總統後第9次訪日。由於李登輝高齡已經95歲，這次特別安排醫生與護理師隨行，隨時注意他的身體狀況。