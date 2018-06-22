孫大千酸0元月票埋單的豬是誰 姚文智：想要刷存在感的

2018-06-22 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



將代表民進黨參選年底台北市長的立委姚文智。記者周佑政／攝影 分享 facebook 民進黨台北市參選人姚文智提出大眾運輸月票0元政見，引發各界討論，前國民黨立委孫大千反問姚文智，幫全民埋單的『豬』到底是誰啊？」對此，姚文智今天受訪時意有所指的說，「豬有兩種，一種是就是在數位經濟裡面，所有懂的人都會知道豬會是誰，另一就是我們在討論的時候，想要刷存在感的，他也是一種。」

姚文智喊出智慧捷運月票0元的政策，PK台北市長柯文哲的雙北月票1280元吃到飽，但引發網友與各界質疑。孫大千昨表示，姚文智指出，套用一句經濟學常講的「羊毛出在狗身上，豬埋單。」那麼，可不可以麻煩大師賜教一下，幫全民埋單的「豬」到底是誰啊？

孫大千還說，姚文智這樣的人才應該去選總統的，參選一個小小的台北市長，而且還選得這麼辛苦，真的太委屈姚了。從姚文智提出大眾運輸月票0元的政見，就可以看到姚的才智兼備，可以說是政壇「百年難得一見的奇才」。

姚文智昨接受接受政論節目訪問時再替0元月票政策辯護，他說，悠遊卡全國發行量高達6200萬張，比信用卡4100萬張還多，只要升級悠遊卡，小額支付可累積回饋捷運里程，就做得到0元月票。他上任後，一年就能將這樣的制度有所架構。