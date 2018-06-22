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文大宿舍案 時代力量：北市盡快清查

2018-06-22 11:15聯合報 記者翁浩然╱即時報導

文化大學宿舍案風波延燒，爭議遲未釐清，時代力量雙北10名議員參選人今天早上也到北...
文化大學宿舍案風波延燒，爭議遲未釐清，時代力量雙北10名議員參選人今天早上也到北市府前表達訴求。記者翁浩然／攝影
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文化大學宿舍案風波延燒，爭議遲未釐清，時代力量雙北10名議員參選人今天早上也到北市府前表達訴求，不滿雙北市府和市長參選人始終停留在政治攻防，呼籲北市府明確認定文大宿舍大群館用地是否可建宿舍，若否應立即法辦；北市府則強調，一切會依法行政。

時代力量台北市議員參選人黃郁芬、蕭新晟、吳崢、林亮君、林穎孟；新北市議員參選人唐聖捷、陳志明、彭盛韶、張祐銓、曾柏瑜今天在北市府前聚集，針對文大宿舍案爭議未釐清，反而衍生關說疑雲情況，表達居住正義訴求，呼籲雙北市府與市長參選人應做到，別因為宿舍多是外地學生，沒選票就漠視權益與安全。

士林北投區參選人黃郁芬指出，北市府內部對現為文大宿舍的大群館用地是否是否可建「寄宿住宅」（宿舍）的見解有出入，至今對土地使用目的沒做出明確回覆，應盡快確認是否違法；此外，文大恐怕不是個案，雙北51大學校院都可能因用地、宿舍不足採取類似做法，市府應該全面清查其他學生宿舍是否合法及符合居住安全。

林穎孟質疑，文大宿舍爭議若違反土地使用分區規定，北市府長期以來卻沒有發現，不論是沒檢查獲故意不查，現在北市府都必須查清楚。吳崢則表示，希望這次市長柯文哲應以一貫魄力，直接「下令徹查」，儘速釐清社會疑慮。

北市府發言人劉奕霆表示，市府沒有預設立場，一切公開透明公平公正，該怎麼做就怎麼做，依法行政；而市府也不會漠視任何人的權益。

時代力量吳崢文化大學

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