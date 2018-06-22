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國旅卡轉彎 台中業者：乾脆改名消費卡

2018-06-22 07:48聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市旅館公會理事長鄭生昌表示，國旅卡補助額度一年1萬6000元，雖然分為「自行運用額度」、「觀光旅遊額度」各8千元，但因為「自行運用額度」有使用限制，因此多數公務員在「觀光旅遊額度」，不會只消費8千元，外溢效應會再增加5成消費，等於有8成的國旅卡消費，都用在觀光旅遊上，加上其他公務員親友的「加乘效果」，對國外旅遊絕對有助益。

鄭生昌說，一旦國旅卡放寬，另外8000元能消費各種品項，勢必造成「排擠效應」，減少外溢的5成消費，希望國發會慎重思考，以別的工具刺激國內經濟，不該破壞國民卡原本的功能與機制，「這樣根本不叫國旅卡，乾脆改名消費卡」。

國旅卡公務員

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