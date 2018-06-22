分屍案是情感問題？宅神諷徐國勇：宇宙最佳公關

2018-06-22 07:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



不到半個月發生3起殘忍分屍案，行政院發言人徐國勇昨說，雖然發生幾件社會治安事件，看起來相當驚悚，「是有關性平與情感的問題」，並指「任何再怎麼完美的社會，都還是會有一些犯罪事件的發生」等語；對此，宅神朱學恒在臉書諷刺，簡直該得宇宙最佳公關獎。