教育部廢青年活動中心 救國團：「没辦法」時自我管理

2018-06-22 04:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



教育部20日公告廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，代表全台13處救國團青年活動中心即日起失去承租國有土地的法源與資格，也不再屬教育部管轄，成為「三不管」的違法單位。對此，救國團主任葛永光昨表示，在「沒辦法」的過渡期間，救國團會「自我管理」青年活動中心。

救國團青年活動中心遍布全台，共有劍潭、金山、復興、日月潭、溪頭、阿里山、曾文、澄清湖、墾丁、天祥、澎湖、金門、觀雲等13處據點。其中歷史最悠久的金山青年活動中心，創建於1960年，陪伴民眾近一甲子。

馬政府執政期間，救國團依據教育部訂定的「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，承租國有土地合法經營這13處青年活動中心。此一法案去年遭立委抨擊為「幽靈法案」，教育部1月預告廢止該法，期間救國團與多位立委從中斡旋，教育部仍維持原議。

教育部青年署指出，公告廢止前，教育部已行文給交通部觀光局，將這13處青年活動中心交由觀光局接續監督管理。公告廢止後還會有過渡階段，不會馬上要求救國團停止營業青年活動中心。

葛永光表示，救國團目前還未收到觀光局接手管理的通知，也不知觀光局下一步計畫是什麼。在這段妾身未明的過渡期間，救國團會「自我管理」，「救國團的管理一向嚴謹」。