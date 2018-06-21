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多國航空改中國台灣 王定宇提「華航改名」回擊大陸

多國航空改中國台灣 王定宇提「華航改名」回擊大陸

2018-06-21 21:47聯合新聞網 綜合報導

民進黨立委王定宇。 圖／聯合報系資料照
民進黨立委王定宇。 圖／聯合報系資料照
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中國大陸施壓多國航空公司，將台灣更名為中國台灣，於是蔡政府鼓勵國人拒搭屈服中國大陸的航空公司飛機，民進黨立委王定宇也提出反擊，「當中國要求航空公司矮化台灣的時候，我們華航要不要一併思考改名？」，則引來PTT網友批評「策略你個頭，這還需要思考？中華航空有台灣嗎？」。

王定宇昨（20）日在臉書分享了一篇「政府帶頭拒搭矮化台灣航空 那華航還掛著China怎麼辦？」寫道，「當中國要求航空公司矮化台灣的時候，『我們華航要不要一併思考改名？』除了捍衛抵制更名的航空公司，也許台灣還能有進一步的動作回應，這攸關國家策略問題值得思考」。

「這還需要思考？腦子是燒壞了嗎？」，PTT網友先是發文劈頭大罵王定宇，隨後解釋「很多人不清楚航權對航空公司的重要性，沒航權航商要怎樣活下去？國際間航權簽訂，通常是兩國民航主管機關或交通部簽署。簽署後要給哪家飛，是各國政府自行決定」。

版主更進一步釐清「台灣情況特殊，少數是政府簽署，大部分是白手套或民間協會出面」，像是台日航約就是「白手套」交流協會簽的，採開放航空公司申請；台港航約是白手套民間協會簽，指定航空公司；而台法航約與台德航約皆是民間出面，指定航空公司。

「這樣就可了解，為何政府不敢要中華航空公司改名」，版主認為真若改了名，香港航線將會重談、中華航空金雞航線說不定會消失，「更嚴重是OO機場說，這時間帶給的是中華，XX公司不是中華要重談，復興上海浦東機場時間帶，就是不給中華與長榮」。

有網友附和王定宇回應「早該改了」，但大多數人則表示不認同，「華航是上市公司，改名須股東會同意」、「台南選出來的西瓜立委，不意外！」，也有人質疑「改名就可以防止打壓嗎？」、「為何不修改憲法去正名後直接加入聯合國」。

王定宇華航PTT民進黨

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