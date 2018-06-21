親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
退休金年改衝擊
侯友宜獨家專訪
姚人多轉任新職
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

年改也扯馬英九 馬辦：蔡英文意圖把責任歸咎於前朝

瓜國火山爆發災情嚴重 政府援贈食米

2018-06-21 18:48中央社 台北21日電

中美洲友邦瓜地馬拉日前火山爆發造成嚴重災情，外交部今天表示，政府除第一時間援贈10萬美元賑災款，也將捐贈1000公噸食米，預計8月抵達瓜國，分送受災民眾。

外交部發布新聞稿表示，外交部常務次長劉德立20日代表政府主持「捐贈瓜地馬拉食米啟運儀式」，並邀請瓜地馬拉駐台大使亞谷華（Olga Maria Aguja）前往桃園市東亞貨櫃場共同見證。

瓜地馬拉火峰火山（Fuego volcano）3日嚴重爆發。外交部說，火山爆發造成嚴重災情，至今已有110人死亡、197人失蹤、1萬2000多人撤離家園，部分道路橋樑與電力設備受損，其中，最嚴重的沙卡德貝格（Sacatepequez）等省份，仍處緊急狀態。

外交部指出，瓜國火山爆發後，政府第一時間捐贈10萬美元（約新台幣299萬6700元）賑災款，並規劃裝載1000公噸食米的貨櫃將於近日啟運，預計8月初抵達瓜國，分送當地受災民眾。

外交部表示，台瓜兩國合作充分展現行政效率與「休戚與共的情誼」，有效深化邦誼。

外交部發言人李憲章告訴中央社記者，政府第一時間提供瓜國的協助除了捐款，也包括捐贈飲用水、泡麵給當地災民。未來將視瓜國需求，提供相關協助。

外交部瓜地馬拉

相關新聞

惡老闆有法管！ 勞資爭議 改由雇主舉證

2018-06-21 14:19

凶殺案頻傳 徐國勇：再怎麼完美的社會還是會有些犯罪

2018-06-21 12:11

教宗受訪談梵中關係 外交部：期許教宗保護教徒

2018-06-21 11:50

美眾議員提案與台復交 外交部：非常感謝

2018-06-21 11:43

聲援陳師孟 綠委籲速修監察法

2018-06-21 11:36

侯友宜文大宿舍爭議 柯文哲：藍綠對抗、沒辦法！

2018-06-21 11:35

中央擬設勞動專業法庭 陳宜民：疊床架屋

2018-06-21 11:31

文大宿舍案危機處理不足？ 侯友宜：真實最重要

2018-06-21 11:30

影／爭勞權赴總統官邸陳抗 工會怒蔡英文不要神隱

2018-06-21 11:20

重大兇殺案頻傳 賴清德：落實社會安全網 從根本控管

2018-06-21 11:14

華山草原發生分屍案 柯文哲：6/30地就還給中央

2018-06-21 10:56

邱敬斌關說疑雲不單純？朱立倫：瓜田李下真相越說越明

2018-06-21 10:02

台灣已成犯罪島？藍營：蔡政府幹點正事搞好治安吧

2018-06-21 09:52

轉型正義？陳水扁力促蔡英文推動修改國歌

2018-06-21 09:13

建築法修法 建築師批：笨蛋，問題出在施工品質

2018-06-21 03:10

慈湖潑漆執法過當？ 陳師孟要查

2018-06-21 00:25

陳菊、陳明文將任民進黨中常委

2018-06-21 00:23

李登輝：以台灣之名存在是重點

2018-06-21 00:21

駁回公投案惹議 中選會逐一澄清

2018-06-20 19:49

吳芳銘參選？ 民進黨中央：黨員違紀黨紀處份

2018-06-20 19:07

賀AIT新館落成 吳釗燮：象徵台美長長久久

2018-06-20 18:53

空污法公投 詹順貴：公文不到2小時出手

2018-06-20 17:33

把中常會當衛生紙 吳敦義用最兇

2018-06-20 15:50

探視鳳梨伯後 馬英九一口氣訂購百箱鳳梨贈立委

2018-06-20 15:47

因應美中貿易衝突 蔡總統召開國安首長會議

2018-06-20 15:35

檢警偵查慈湖潑漆案有無疏失 陳師孟高涌誠要查

2018-06-20 15:10

美中貿易衝突 國安會議指對台灣影響有限

2018-06-20 14:41
看更多

熱門文章

軍人年改三讀了！18％優存有條件免砍

2018-06-20 23:45

核四工程師內心話 網友嘆：專業輸給水煮青蕉配醬油

2018-06-21 10:56

收到處分書 公教怨「18趴優存利息 竟然7月1日就歸零」

2018-06-21 00:36

立院二讀 軍人18％優存確定分10年落日

2018-06-20 21:19

文大：大群館宿舍獲補助款 從未拿來支應租金

2018-06-20 21:26

姚文智推月票0元 孫大千：百年一見難得奇才

2018-06-21 08:21

軍改三讀…三條件免砍18趴 樓地板38990元

2018-06-21 00:13

藍委：兩年後若贏回政權 把該改的都改回來

2018-06-21 00:02

係真A！有退休公教人員18% 優存利息7月1日就歸零

2018-06-20 22:30

新聞眼／改革大刀 下一個揮向誰？

2018-06-21 00:34

年改風雨 蔡英文：深刻體會馬英九當年猶豫的原因

2018-06-21 14:46

文大宿舍女學生館長不照腳本走？ 政論節目惱羞了

2018-06-21 17:50

4架F16送飛官吳彥霆最後一程 老婆深情輕喚「我愛你」

2018-06-21 11:11

軍人年改三讀 蔡總統：危機被我們克服了

2018-06-21 00:01

侯友宜遭綠圍剿 李明賢：要不要查呂子昌、蘇貞昌？

2018-06-21 00:10

綠狂打文大宿舍 羅智強：蘇貞昌當閣揆時怎不幫忙？

2018-06-21 11:45

建築法修法 建築師批：笨蛋，問題出在施工品質

2018-06-21 03:10

姚人多轉職為兩岸交流？藍批：承認以前不重視嗎

2018-06-21 06:27

退將：立法院無情大鎚 敲碎退伍軍人忠貞信念

2018-06-21 13:26

姚文智提0元月票 周偉航：秒被人家看破而已

2018-06-21 09:45

「背離民進黨沒有好下場！」 嘉縣黨部嗆吳芳銘

2018-06-21 11:15

文大昨發聲明澄清 段宜康：根本胡扯一通

2018-06-21 09:28

談辦案跟選舉 侯友宜：一個只是被糟蹋 但一個會死

2018-06-21 11:10

年改衝擊旅遊業 退休中校：不可能再花錢出國玩

2018-06-21 15:18

蘇貞昌說獲老阿嬤支持 侯友宜：他也跟阿嬤發誓不再選

2018-06-21 10:48

軍改二讀 八百壯士撤守

2018-06-20 23:06

年改也扯馬英九 馬辦：蔡英文意圖把責任歸咎於前朝

2018-06-21 17:53

不服年金縮水 退休公教可提復審訴願

2018-06-20 20:08

只剩十天 軍改趕得及7.1上路？

2018-06-21 00:26

不服年金被砍？保訓會：公務員提復審、教師提訴願

2018-06-20 21:52

謝文進將在7月宣布參選新竹市長 競選總部今曝光

2018-06-21 15:29

軍改完成三讀 國防部：9成8的現役軍人退休所得增加

2018-06-21 14:16

軍人年改二讀 起支俸率55+2

2018-06-20 21:05

軍人年改三讀通過 賴清德：新制有利募兵制推動

2018-06-21 00:02

海巡署籌建大型醫療船 這艘「雄二」名艦將評估報廢

2018-06-21 11:04

文大宿舍再爆侯妻要調5% 侯友宜：選舉到什麼理由都有

2018-06-21 15:28

侯友宜談蘇貞昌：他穿皮鞋 我穿布鞋

2018-06-21 11:37

蘇貞昌同情文大住宿生 侯漢廷：綠怎突然升起慈悲心

2018-06-21 10:29

觀察站／蔡總統感性魂 藉姚人多的筆宣洩

2018-06-21 00:31

吳芳銘脫民進黨戰嘉義縣 「花文戰」再開打

2018-06-21 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top