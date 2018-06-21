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蔡英文談年改：深刻體會馬英九當年猶豫的原因

文大宿舍再爆侯妻要調5% 侯友宜：選舉到什麼理由都有

2018-06-21 15:28聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜深陷文大宿舍風波，先前與侯妻任美玲簽約的前文大校長吳萬益爆料，是對方堅持租金每年要調漲5%，「否則不肯出租」。侯友宜下午出席行程時無奈地說，「21年來都是合法，但現在選舉到了，什麼樣的理由都有」，若大家還想了解小細節，會再請競選辦公室再說明。

侯友宜今天下午陪桃園龜山區議員參選人聶哲淵、新北市三蘆區市議員參選人黃桂蘭拍形象照，受訪時被問到吳萬益的爆料，他強調，這21年來的過程都是合法，也都有發公文說是合法、可以使用，且文化大學也跟教育部簽約，是沒問題，「現在選舉到了，什麼樣的理由都有，我們都有針對所有質疑逐一回應完，我們希望選舉要回歸最重要，就是能為市民帶來怎樣的城市。」

有媒體接著問是否會擔心台北市政府「連蘇打侯」，侯友宜則說，「選舉到了要改變，我也不知道為什麼」，但台北市府要趕快做決定，不要拖，要讓學生的權益得到最重要的保障，台北市政府要做任何的改變都要儘速做回應，起碼在暑假前做最好的處理。

對於調漲5%的部分，稍早侯友宜辦公室發言人賴冠群也發四點回應，指出文化大學自始即要求與又昱公司簽訂15年的長期租約，並非吳萬益所稱短期承租；依照合約規定，又昱公司在15年內無法將大群舘另租或是出售。

且合約的租金與逐年調整的約定，當然是雙方合議，又昱公司無可能強要文化大學接受不合常理的合約內容；最後文化大學連日來對此事已多次表達校方支持合約的立場，侯友宜也多次表明尊重主管機關台北市都發局的態度，「如果都發局認定大群舘有違規使用情形，他和他的家人都願意著手和文化大學解約。」

侯友宜今天下午陪桃園龜山區議員參選人聶哲淵、新北市三蘆區市議員參選人黃桂蘭拍形象...
侯友宜今天下午陪桃園龜山區議員參選人聶哲淵、新北市三蘆區市議員參選人黃桂蘭拍形象照。記者張曼蘋／攝影
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針對前文大校長吳萬益爆料，是侯妻任美玲堅持租金每年要調漲5%，侯友宜出席行程時無...
針對前文大校長吳萬益爆料，是侯妻任美玲堅持租金每年要調漲5%，侯友宜出席行程時無奈地說，「21年來都是合法，但現在選舉到了，什麼樣的理由都有。」記者張曼蘋／攝影
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侯友宜文化大學2018新北市選舉

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