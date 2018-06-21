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梵中對話 外交部：不涉政治會密切關注

2018-06-21 13:43中央社 台北21日電

教宗方濟各接受媒體專訪時表示，對梵蒂岡與中國改善關係表達樂觀態度。外交部表示，教廷強調，梵中對話不涉政治；對於梵中對話，外交部持續密切關注相關發展，也有充分掌握。

外交部發言人李憲章今天表示，有關梵中近來對話情形，外交部與駐教廷大使館都持續密切關注相關發展，對於實際情況也有充分掌握。基於互信，台梵雙方保持密切聯繫，教廷也一再強調梵中對話是為了解決主教任命等教務問題，不涉及政治，「政府審慎看待梵中對話的過程」。

他說，外交部相信教廷在與中國對話的同時，也必然會正視中國政府限縮宗教自由的情形。目前國際社會對中國天主教地下教徒面臨的挑戰都非常關切，也都期許教廷能保護長期受到壓迫的教徒，讓他們免於恐懼，不再犧牲。

李憲章表示，台灣作為宗教自由的良好典範，將持續與教廷合作推動教宗強調的國際慈善與人道援助工作，以彰顯雙方邦誼所代表的普世價值。

教宗方濟各（Pope Francis）日前接受路透社專訪時，對梵蒂岡與中國改善關係表達樂觀態度，反駁教廷可能會把天主教徒出賣給北京共產黨政府的批評。

梵蒂岡與中國正就解決中國主教任命爭議進行進一步會談，這是雙方自近70年前斷交後恢復外交關係的最大障礙之一。

方濟各告訴路透社：「我們目前處在良好狀態。」他未對討論中的細節進行評論，但表示，對話是向前邁進的最佳方式。

教宗也說：「對話有風險，但我寧願選擇風險，而非不進行對話會帶來的某些挫敗。」

教宗表示，與中國和解分成3條途徑--官方對話、非官方民間接觸，以及文化對話。（編輯：黃國倫）

教宗外交部梵蒂岡

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