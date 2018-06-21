台灣已成犯罪島？藍營：蔡政府幹點正事搞好治安吧

2018-06-21 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



國內社會案件頻傳，近期又以重大命案震驚全國。5月下旬短短一週內，更是連續出現3件駭人聽聞、震驚社會的殺人分屍案。立法院國民黨團今日舉行記者會，人民有免於恐懼的自由，面對治安嚴重敗壞的現況，政府有營造祥和社會與安撫社會人心的責任，應想方設法讓老百姓享有安居樂業的環境，而不是搞意識形態，幹些人民無感的事。

國民黨團表示，一個月內10多起刑事命案，包括5月底連續3起發生在桃園、板橋與台北市華山文創園區內，分別殺害前妻、女友與初識女子的驚悚殺人分屍案，導致人身不安全感的氛圍瀰漫台灣整個社會，治安敗壞的印象已是人心惶惶。尤其命案被害者大多為女性，不論是因家庭暴力、感情糾紛或社交陷阱所造成的悲劇，都顯示台灣婦女人身安全保障的相對弱勢與無助，政府相關部門應加以正視。

國民黨團指出，或許命案發生的種種原因未必是公部門直接的責任，也非警政、社政單位能夠完全預先防制，但不可諱言，民進黨完全執政兩年來，拚政治不拚經濟，導致百姓生活發展受困、族群更加對立與撕裂，社會人心因此相當浮動，間接助長犯罪率的提升；另外，國政紛亂致街頭陳抗不斷，蔡英文大量警力投擲於機關與元首維安，相對影響一般巡勤的見警率，社會治安工作維護被打折扣，自不在話下。

據內政部統計資料顯示，2016年台灣犯罪嫌疑犯人數達27萬2817人，去年則暴增至28萬2294人，雙雙創下25年來的新高；犯罪人口率(人/10萬人)1219.65、刑案發生率(件/10萬人)1245.79，也都是處於高檔紀錄。國民黨團說，「難到台灣已成犯罪島？」

國民黨團批評，接連三起兇殘變態的分屍案，讓全國驚恐、擔憂不已，社會瀰漫「出門不一定能回家」的不安全感，甚至有民眾要求法務部亂世用重典，啟動死刑的執行，以震攝暴戾之氣。但蔡政府上上下下沒人出面宣示改善治安的決心，遑論安撫受害家屬與社會人心的談話，仍醉心於民粹的政治法案闖關及選舉運動，令人痛心。

國民黨團呼籲，蔡英文與賴清德內閣，安全、免於恐懼的生活是民眾基本要求，蔡政府想要挽回民心，請幹點正事，搞好經濟、弄好治安吧！