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軍改條文完成二讀 國民黨團：已盡最大努力

2018-06-20 22:31聯合報 記者鄭媁╱即時報導

立法院臨時會晚間已完成軍人年改法案所有爭議條文二讀表決，現正進入三讀程序。國民黨立院黨團在第61條表決遭民進黨團否決後，到議場門口舉行記者會，向全國軍公教警消人員鞠躬致歉，表示黨團已盡最大努力。國民黨團書記長李彥秀強調，七月一日新制上路，社會衝擊才要真正開始，對於口口聲聲說要團結大家，卻又製造社會對立的民進黨政府，國民黨絕不願意為這樣的年改政策背書。

李彥秀表示，國家要和全國軍公教警消致歉，政府欠你們一個公道，需要時當成家人般，口口聲聲說要爭取福利，分手後卻視同讎敵，視為選舉操作的萬用工具人，百般汙衊是貪得無厭的肥貓，軍公教訴求始終不變，變的是民進黨執政後態度的傲慢。這不是政府或政黨的施捨，他們誰也不欠，國家應盡完善照顧責任，是我們虧欠他們。

李彥秀指出，在審查過程中，國民黨團在朝野協商苦口婆心，每一條每一條的說明、溝通、爭取，因為修法的每一個字，關係到的就是數百個、數千的軍人家庭的經濟生活。修法過程的每一個條文，都可能影響到一個犧牲青春的軍人的生涯規劃，每一個為國付出的軍人的人生發展。

李彥秀說，國民黨團希望能字句斟酌，讓執政黨了解國民黨不是無理取鬧，不是無事生非，而是真真切切的關心現役與退役軍人的權利。更是關心國家軍隊人才吸引、長任久用的的制度建立。

然而，修法版本充滿歧視性的理由和針對性條文，蔡英文總統和民進黨依然沒有重新檢視的打算，製造衝突的民進黨政府帶頭放任社會正義失衡並製造職業對立，更用多數暴力三讀通過的軍改條文，不但沒有讓國軍恢復光榮，已穿上制服為傲，甚至充滿政治算計，只想著追殺反對聲音最大的一群人。

李彥秀也說，從明天起，民眾會以什麼樣的角度談起這段年金改革。國防部和退輔會無法為軍人發聲、黨意明顯凌駕專業意見，在設計條文時政治鬥爭的性格又回來，民進黨一路抱持著高傲的態度來面對年金改革，這種心態無助政策推行，強度關山的改革，是撕裂族群的第一步，蔡政府更欠廣大終身效力於國家的軍公教人員一個誠懇的道歉。

民進黨軍人國民黨

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