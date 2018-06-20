係真A！有退休公教人員18% 優存利息7月1日就歸零

2018-06-20 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



公教年改7月1上路，不少退休公教人員收到退休所得重算處分書後發現，18%優存利息7月1後全數歸零，質疑政府「18%騙很大」，當初說好的18%逐年歸零不見了。

銓敘部退撫司解釋，第一年就領不到18%優存利息，或18%優存本金被調降都有可能，主要是調降所得替代率。以年資35年的退休公務員為例，7月1日起所得替代率要降到75%，年資30年者要降到67.5%，優先砍的就是18%優存利息。

退撫司官員表示 ，月退休所得超過33140元者，為降所得替代率，先扣減18%優存利息，再來才是退撫新制實施前舊制月退休金及新制月退休金。如果7月起要減兩萬，之前18%利息只拿1萬8，扣掉這1萬8還不夠兩萬，就要再減舊制月退休金，第一年18%利息馬上歸零。

公教年改對退休公教人員衝擊最大的，就是18%優惠存款利率兩年半內歸零以及調降所得替代率，所得替代率設有10年過渡期。支領月退休金者，18%優存利息7月1日起到明年底，年息降為9%，後年起年息為零。

陳姓退休老師指出，他的優存本金7月1日起從65萬降成7萬元，當初政府只說要降18%利息，並沒有要說要調降優存的本金，讓他原本1個月有9700元的利息只剩525元，「政府騙很大。」