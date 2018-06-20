親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
退休金年改衝擊
九合一選戰焦點
拒陸矮化拒搭機
尋找溪望救水路
政治
軍事
綜合

世界50最佳餐廳揭曉 前10名亞洲僅曼谷上榜

軍人年改7月起上路 領多少套這公式就知道

吳芳銘參選？ 民進黨中央：黨員違紀黨紀處份

2018-06-20 19:07聯合報 記者林敬殷╱即時報導

嘉義縣副縣長吳芳銘今天下午宣布將投入嘉義縣長選戰，對此，民進黨發言人何孟樺表示，民進黨在嘉義縣已經過黨內初選程序，提名候選人翁章梁，任何黨員有違紀參選等行為，黨中央將會以黨紀處分。

民進黨翁章梁

相關新聞

檢警偵查慈湖潑漆案有無疏失 陳師孟高涌誠要查

2018-06-20 15:10

遭黃光芹指獲高市標案獨厚 周玉蔻：合法標可以查

2018-06-20 09:20

把中常會當衛生紙 吳敦義用最兇

2018-06-20 15:50

探視鳳梨伯後 馬英九一口氣訂購百箱鳳梨贈立委

2018-06-20 15:47

台日元首地震推特互動 總統府：期待未來更多合作

2018-06-20 19:46

賀AIT新館落成 吳釗燮：象徵台美長長久久

2018-06-20 18:53

空污法公投 詹順貴：公文不到2小時出手

2018-06-20 17:33

因應美中貿易衝突 蔡總統召開國安首長會議

2018-06-20 15:35

美中貿易衝突 國安會議指對台灣影響有限

2018-06-20 14:41

文大宿舍關說疑雲 綠議員公布北市府備忘錄

2018-06-20 14:36

黃光芹嗆「媒體人包工程」 周玉蔻稱合法

2018-06-20 14:23

黃光芹摃周玉蔻 高市文化局：標案合法，勿對人不對事

2018-06-20 13:19

審議公投案不公？ 陳英鈐：國際標準非台灣特色公投

2018-06-20 12:11

北農董事會流會 柯文哲：北農不是北市府想怎樣就怎樣

2018-06-20 11:52

美國退出人權理事會 蔡正元：百分之百偽善的國家

2018-06-20 11:46

蔡英文：外在打壓力道愈大 我們走出去的決心就更強

2018-06-20 11:45

黃智賢：硬搞南向 香蕉鳳梨賣東南亞笑死人

2018-06-20 11:36

解決產銷失衡 張花冠：中央不能將農業當社福補貼

2018-06-20 11:33

入聯公投過關也無法進聯合國 扁：但不辦永遠不會成功

2018-06-20 08:39

包正豪狠酸陳師孟：東廠鷹犬應該蠻貼切

2018-06-20 07:14

吳伯雄80大壽 藍綠大老齊賀

2018-06-20 01:07

查諷扁劇被要求迴避 陳師孟自比句踐拚翻盤

2018-06-20 01:05

冷眼集／擋公投 中選會越來越敢…

2018-06-20 00:39

廢年改公投提案遭駁 孫文學校批中選會濫權

2018-06-20 00:32

人數不足 北農臨時董事會流會

2018-06-19 23:31

民進黨中執評委同額選舉 扁：違背黨精髓

2018-06-19 23:16

吳伯雄80大壽 馬英九、吳敦義互動冷

2018-06-19 21:52

張亞中提廢促轉條例公投 中選會駁回

2018-06-19 20:29

香蕉滯銷水稻搶收 林聰賢：調整農業結構

2018-06-19 19:12

媒體指香蕉鳳梨產銷崩盤 農委會籲更正

2018-06-19 19:08

國民黨廢止促轉條例等四公投案 全遭中選會駁回

2018-06-19 19:05

加速投資台灣會議 賴清德：積極協助中小企業轉型升級

2018-06-19 18:51

影／《龍介台語小教室》齣頭真多

2018-06-19 18:23

【重磅快評】句踐附身陳師孟 監院寫下最離奇的篇章

2018-06-19 16:57

影╱曾勸退吳音寧？陳吉仲：3個月前保護朋友才詢問

2018-06-19 16:40

農委會5官股缺席北農董事會 陳吉仲：不需參與討論

2018-06-19 16:27

國民黨公投被喊卡 中選會技術杯葛

2018-06-19 15:40

何博文嗆邱敬斌：「要摔紙來我這裡摔」

2018-06-19 15:28

吳音寧不再到議會備詢？張永成批民進黨護成「媽寶」

2018-06-19 15:23
看更多

熱門文章

中央研究院澄清 李遠哲未領月退休金

2018-06-19 20:25

賴英里慶生之旅 李世聰出動21億私人飛機

2018-06-20 09:18

因文大案要被換掉？ 侯友宜：我會贏得選戰

2018-06-19 19:58

遭黃光芹指獲高市標案獨厚 周玉蔻：合法標可以查

2018-06-20 09:20

姚文智說「綠」是台灣價值 孫大千列5問題要他開釋

2018-06-20 08:30

呂秀蓮談居住正義 「大學剛畢業憑什麼買得起房」

2018-06-20 11:51

林萬億駁年改害晚景淒涼 侯漢廷：將心比心

2018-06-20 07:07

砍退休金李家同嘆晚景淒涼 周偉航建議可換領等值香蕉

2018-06-19 21:41

軍改七一難上路？ 國防部說出難處…

2018-06-20 00:04

6點聲明外 侯友宜：不要錯估我的戰鬥意志

2018-06-20 15:21

包正豪狠酸陳師孟：東廠鷹犬應該蠻貼切

2018-06-20 07:14

軍人年改7月起上路 領多少套這公式就知道

2018-06-20 17:29

探視鳳梨伯後 馬英九一口氣訂購百箱鳳梨贈立委

2018-06-20 15:47

軍改力拚三讀 林萬億：官位沒多偉大，重點是讓制度永續

2018-06-20 10:43

教部：侯友宜太太租給文大的宿舍 曾獲教部補助　

2018-06-20 17:42

年底台北市長選誰？ 周偉航：除了柯文哲可以選誰

2018-06-19 23:42

抵制改名外國航空 台灣還槓過那些踩雷國家？

2018-06-20 08:00

「自己的LP自己捧」競選影片無下限 台南參選人重味比瘋狂

2018-06-20 10:00

三千愛滋病友名單驚傳外洩 衛生局回應了

2018-06-20 10:51

黃智賢：硬搞南向 香蕉鳳梨賣東南亞笑死人

2018-06-20 11:36

國軍新野戰口糧 滿意度最高的是這種硬邦邦的餅

2018-06-20 11:59

冷眼集／擋公投 中選會越來越敢…

2018-06-20 00:39

揚棄長城秋海棠？軍官設計新隊徽 陸軍納研改運用　

2018-06-20 10:57

文大宿舍爭議 侯辦再發6點聲明駁斥不實指控

2018-06-20 10:34

雙北月票0元？前悠遊卡董座戴季全：我完全反對

2018-06-19 20:12

美NDAA加強支持台灣 大陸駐美公使：誤判將導致後果

2018-06-19 22:22

找金正恩背書！ 台灣到底哪個參選人這麼狂

2018-06-20 09:00

吳伯雄80大壽 馬英九、吳敦義互動冷

2018-06-19 21:52

陳明文張花冠代理人之戰 吳芳銘宣布無黨參選嘉義縣長

2018-06-20 17:33

吳伯雄80大壽 藍綠大老齊賀

2018-06-20 01:07

開戰了！ 竹市議長服務處指控民進黨企圖作掉謝文進

2018-06-20 17:30

侯友宜法會行程取消 廉政署：貫徹行政中立

2018-06-20 07:49

高市長擬參選人民調：不滿一例一休高於年金改革

2018-06-20 16:15

蘇貞昌酸新北市府幫侯友宜太多忙 市府神回應..

2018-06-20 12:29

侯友宜文大宿舍案 段宜康：真正該調查是新北市府

2018-06-20 10:00

文大宿舍關說疑雲 綠議員公布北市府備忘錄

2018-06-20 14:36

檢警偵查慈湖潑漆案有無疏失 陳師孟高涌誠要查

2018-06-20 15:10

月票爭議 姚文智團隊反擊：柯文哲急了在引戰

2018-06-20 12:14

文大宿舍爭議 侯友宜：不會拜託別人做違法的事

2018-06-19 22:39

黃光芹摃周玉蔻 高市文化局：標案合法，勿對人不對事

2018-06-20 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top