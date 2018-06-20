空污法公投 詹順貴：公文不到2小時出手

2018-06-20 17:33 中央社 台北20日電



針對媒體報導，國民黨立法院黨團林德福批評空污法公投卡在環保署副署長詹順貴桌上至今、中選會淪為政治打手，詹順貴今天反駁，公文在辦公桌上停留不到2小時就已出手。

國民黨立法院黨團昨天在立法院召開「空汙公投一卡再卡，中選會淪政治打手」記者會，中國時報報導，國民黨立法院黨團總召林德福指出，反空污公投案已提出78天卻仍未獲通過，且經歷聽證會、補正等程序，又被要求要將內容資料送交經濟部、環保署，就放在詹順貴的桌上卡著，批評中選會已淪為政治打手。

詹順貴今天針對報導反駁，並就公投法制面指出，盧秀燕提出的空污公投提案文並不明確，才被要求補正。

詹順貴表示，盧秀燕原本的提案文為「為改善空氣污染，減少由火力發電廠所排放pm2.5對國民健康之危害，你是否贊成逐年降低火力發電廠發電量?」如果公投通過，所謂逐年降低每年究竟降多少並不明確，「被要求補正這樣算刁難嗎」。

此外，詹順貴指出，盧秀燕將提案主文修正為「你是否同意以『平均每年至少降低1%』之方式逐年降低火力發電廠發電量?」並主張這是創制性公投，但依司法解釋，所謂「創制」是「從無到有」，民進黨政府上台後，「空污治理，改善空氣品質」是現階段政府列管的既有重要政策，國民黨此時再重複提「創制性公投」，程序上就會有是否適當、有無必要的疑義。