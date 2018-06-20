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台北市月票之亂 柯Ｐ：拿出專業數據對外說明

2018-06-20 12:29聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

選舉年到來，台北市長柯文哲曾表態在六月底要海選競選總幹事，對此柯文哲今早說「有在想」，不過總幹事要海選比較困難，不過目前競選總部的工作人員現在都在清點，大概最近就可以上網了。

近期北市府也因月票問題與綠營、藍營市長參選人姚文智與丁守中開戰，對此柯文哲表示，自己要求每個局處自己的政策要為自己辯護，尤其是專業的局處還是要做政策的辯護，需拿出專業數據來對外說明。

另外針對愛滋病個資外洩的問題，柯文哲表示那是2007年發生的舊案，當年資料已經外洩，不過柯文哲呼籲，大家還是要遵守個資法，「如果你傳播出去就是違反個資法了，該處理還是要處理」。

柯文哲個資愛滋病

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