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本土社團力挺 姚文智：2022年舉辦台灣博覽會

2018-06-20 12:26聯合報 記者張世杰╱即時報導

民進黨提名自家立委姚文智出戰台北市長，10餘個本土社團今天舉行記者會力挺姚文智，出席的社團包括台灣社、908台灣國、公義會等。台灣社長張葉森直言，期盼台北市擺脫綜藝咖市長，擺脫一中黨國餘孽，大家全力支持姚文智選市長，光復台北市；姚文智提到，台北市作為國家首都，不應該偏向上海雙城論壇，若他當選市長，將於2022年舉辦台灣博覽會。

姚文智表示，他感謝本土社團大力相挺，他當選台北市長後的第4年，將在2022年舉辦台灣博覽會，結合全國各縣市，讓台北市成為世界之窗，他提到，台北市作為國家首都，不應該偏向台北上海雙城論壇，應跟世界城市平起平坐、加強交流，建立更多姊妹市跟雙城互動，譬如東京、首爾、曼谷。

姚文智強調，他將把Chinese taipei變成Taiwan taipei，前者是困境，不得不然，後者是理想，是台灣打拼的必然。

台灣北社社長李川信說，現任台北市長柯文哲沒有台灣文化思想，更是最沒有文化素養的市長，姚文智要辦台灣博覽會，這種宏觀是其他市長沒想過的。

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲直言，4年前百餘位基層教師力挺柯文哲，後來發現太可怕，柯文哲變成放話市長，北市府成了放話市政府，痛批柯文哲變成表裡不一、滿口謊言，只會耍嘴皮子的市長，姚文智說要變成taiwan taipei，是大家期望。

一邊一國行動聯盟理事張銘祐表示，當初柯文哲自稱跨越藍綠、是白色力量，現在柯文哲操弄藍綠惡鬥；906台灣國總會長周崇德也說，柯文哲說出兩岸一家親，如果改成兩國，他們今天就不會來這邊開記者會，大家應該支持姚文智。

台灣國辦公室主任陳峻涵直言，柯文哲人格特質很糟糕，從北農總經理吳音寧事件就顯露無遺，他預告將前往監察院，糾彈柯文哲，讓大家看清柯的真面目；台灣北社秘書長潘威佑說，他是台大學生，柯4年任期最大的感覺，就是台大中國好聲音事件，柯處理的方式令人痛心，今天本土社團站出來，是為台北市帶來更好的明天。

姚文智表示，他聽完本土社團支持聲音，最近對手攻擊他的捷運月票0元票政見，讓他想到過去在高雄服務，宣示讓高雄愛河2年內不發黑不發臭，當時很多對手、媒體都笑「不可能啦」，後來愛河成功舉辦燈會，轟動南台灣，甚至成功設立美麗華捷運站，城市發展應該要有願景跟目標，努力追求就能完成城市夢想。

本土社團今天舉行記者會，力挺民進黨台北市長參選人姚文智。記者張世杰／攝影
本土社團今天舉行記者會，力挺民進黨台北市長參選人姚文智。記者張世杰／攝影
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姚文智柯文哲台大

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