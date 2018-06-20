邱敬斌赴議會報告文大案 90度鞠躬為情緒失控道歉

2018-06-20 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市府副秘書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國捲入國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍「大群館」爭議，衍生與台北市都發局官員見面的「關說」疑雲，新北市議會經協調後，由第三審查會召集，今邀邱、汪到審查會報告，邱敬斌在報告前，為自身日前在記者會上情緒失控，向民進黨新北市議員何博文鞠躬道歉。

邱敬斌與汪禮國6月12日、侯友宜文化大學爭議案延燒時，到台北市府都發局官員會面，汪禮國昨又被爆6月11日也曾到台北市都發局，遭外界質疑新北市府官員到北市府為侯友宜關說。邱敬斌14日出面說明時，一度怒摔紙張嗆爆料的周玉蔻和新北市議員何博文「自己聽錯還怪我」。

邱敬斌今天報告前，就先公開在媒體前向何博文道歉。邱敬斌說，他要為14日當天情緒控制不理想，一時失控，他要為自身議員何博文的態度，致上最誠摯的道歉，並90度鞠躬，跟何博文握手致意。何博文則說，對他個人道歉事小，但希望事情要說清楚最重要。

民進黨議會黨團今天有多名議員到場聆聽邱敬斌的報告，並針對台北市都發局長林洲民提到的「去談文化大學案」的說法，要邱回應，邱敬斌回應，當天主要目的是去祝賀北市都發局副總工程司陳建華升官、提醒晚上生日餐敘，也聊到都市計畫相關業務，當天的確有聊到文化大學事情，但是這基於都市計畫專業，對相關議題交流瞭解，但絕對沒有關說。

汪禮國則說，他6月11日到北市都發局瞭解當年他在北市都發局擔任規畫科長任內，是否曾經手文化大學相關的公文，所以事前曾致電要談文化大學一案，但6月12日事前聯繫是不曾提到文化大學案。