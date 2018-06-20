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軍改力拚三讀 林萬億：官位沒多偉大，重點是讓制度永續

2018-06-20 10:43聯合報 記者周佑政╱即時報導

負責軍公教年金改革的政務委員林萬億。圖／聯合報系資料照
負責軍公教年金改革的政務委員林萬億。圖／聯合報系資料照
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年金改革最後一塊拼圖軍人年改今天在立法院力拚三讀，負責年改的政務委員林萬億感性表示，軍公教年金繳少領多，不改革一定破產，「我從來不覺得自己的官位有多偉大」，重點是年改迫在眉睫，必須改革讓年金永續，林萬億強調，年改是朝良善方向推動，絕無要讓軍公教晚景淒涼、見骨見血的惡意。

民進黨推動年改，林萬億成為「箭靶」，不過，面對外界批評，他始終堅定不移。林萬億說，現在軍公教年金制度，長期下來一定會入不敷出，「我們只是把算術問題，回歸到制度設計上」。尤其對年輕人來說，年改很重要，適度改良，可讓他們覺得年金制度還是能信賴，不會立刻面臨破產危機。

清華大學榮譽教授李家同以晚景淒涼形容年改，部分軍公教人士也批評民進黨年改刀刀見骨，林萬億說，「這是誇大其詞」，年改一開始就是朝良善的方向推動，在改革的大前提下，以人道、保障弱勢為首要考量。

他強調，軍公教年金原本的所得替代率過高，未來調降是必然，但在改革同時，政府也考量保障最低生活需求，制度面參考經濟合作暨發展組織（OECD）作法，緩降所得替代率，讓軍公教可逐漸適應。

林萬億說，蔡英文總統願扛起改革重任，非常不容易，政府推動年改的過程遭受許多不實攻擊，連他自己的人身安全也被威脅。

他說，年改引發反彈，很大原因是軍公教已習慣過去不合理、相對優渥的年金制度，一時間很難適應，但這些風風雨雨很快會過去，改革之後，大家會有所認知，「原來年金制度必須是這個樣子」，而不是像過去，軍公教領的多，但必須讓其他人去負擔。

林萬億說，昨天與民進黨立法院黨團總召柯建銘等人進行最後溝通，表達政院希望維持政院版軍人年改的起支俸率，與18%優惠存款利率分10年退場的基本大架構不宜改變；但在野黨提出部分保障弱勢的意見，政院也不反對微調。

年改軍公教林萬億軍人年改方案

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