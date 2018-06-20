立法院今預計三讀軍改 國民黨占主席台

2018-06-20 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院院會今處理過「陸海空軍軍官士官服役條例」二三讀，國民黨立委上午7時多聚集議場內占領主席台。

據了解，國民黨團對於保留的起支俸率、18％優存等15條爭議條文仍有意見，民進黨黨團總召與國民黨團三長將再度進行協調。