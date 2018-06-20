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立法院今預計三讀軍改 國民黨占主席台

2018-06-20 08:48聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

立法院院會今處理過「陸海空軍軍官士官服役條例」二三讀，國民黨立委上午7時多聚集議場內占領主席台。

據了解，國民黨團對於保留的起支俸率、18％優存等15條爭議條文仍有意見，民進黨黨團總召與國民黨團三長將再度進行協調。

國民黨立委私下表示，他知道民進黨能讓得很少，但還是希望能盡量談，在部分條文有轉圜的餘地。

立法院預計今天將三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，國民黨立院黨團一早...
立法院預計今天將三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，國民黨立院黨團一早占據主席台，試圖阻擋法案通過。記者高彬原／攝影
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立法院預計今天將三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，國民黨立院黨團一早...
立法院預計今天將三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，國民黨立院黨團一早占據主席台，試圖阻擋法案通過。民進黨團總召柯建銘（右二）也到場與國民黨立委協調。記者高彬原／攝影
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立法院預計今天將三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，國民黨立院黨團一早...
立法院預計今天將三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，國民黨立院黨團一早占據主席台，試圖阻擋法案通過。記者高彬原／攝影
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國民黨立委上午占領主席台。記者劉宛琳／攝影
國民黨立委上午占領主席台。記者劉宛琳／攝影
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