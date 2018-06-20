入聯公投過關也無法進聯合國 扁：但不辦永遠不會成功

2018-06-20 08:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



喜樂島聯盟發起「獨立公投．正名入聯」，前總統陳水扁力挺，但前立委林濁水認為台灣如果要公投才算「獨立」，豈不是否定現在台灣是獨立國家？也有人認為即使入聯公投過關，台灣也入不了聯合國。陳水扁今天在臉書發表的「新勇哥物語」極力為喜樂島聯盟的「獨立公投、正名入聯」辯說，認為不辦台灣入聯公投，台灣入聯就永遠不會成功，並強調多元社會意見不一，彼此包容尊重。

物語提及，到高雄人文首璽會見陳水扁扁的團體與個人，絡繹不絕，多數在關心台灣國家前途，卻人言言殊，每個人都認為自己才是真理，面對不一樣的意見時，好像是別人不懂不對，或者貼上抹紅染藍標籤，質疑是否為國共滲透進來的；有人在網路群組吵得不可開交，為此還要把人家踢出去。

「勇哥」認為，原本志同道合好友也會反目成仇，甚或揚言提告，令人覺得好笑；民主國家本來就是多元社會，對台獨理論與實踐方法有時10個人11個意見，莫衷一是，但沒有絕對的對與錯，彼此包容尊重，大家各走各的，你說服不了我，我也改變不了你，這都沒關係；誰能得到最多的支持，終能成功，就是對的，就是好的。喜樂島聯盟容有不足，只要終極目標一致，核心價值相同，大可不必潑冷水或者酸言酸語。

●陳水扁今天的「新勇哥物語-142—喜樂島聯盟錯了嗎？」內容如下：

「勇弟：有人引用國際條約或憲政法理，在網路群組公然反對喜樂島聯盟發起的「獨立公投，正名入聯」訴求與運動，認為在中華民國體制辦公投是沒有用的。真的是這樣嗎？

勇哥：來到高雄人文首璽會見阿扁的團體與個人絡繹不絕，多數在關心台灣國家前途，卻人言言殊。每個人都認為自己才是正辦與真理，意見不一樣好像是別人不懂不對，或者貼上抹紅染藍標籤，質疑是否為國共滲透進來的。有人在網路群組吵得不可開交，為此還要把人家踢出去。原本志同道合好友也會反目成仇，甚或揚言提告，連我都覺得好笑。民主國家本來就是多元社會，對台獨理論與實踐方法，有時10個人11個意見，莫衷一是，但沒有絕對的對與錯，彼此包容尊重，大家各走各的，你說服不了我，我也改變不了你，這都沒關係。誰能得到最多的支持，終能成功，就是對的，就是好的。喜樂島聯盟容有不足，只要終極目標一致，核心價值相同，大可不必潑冷水或者酸言酸語！

勇弟：在中華民國體制怎麼可能「獨立公投，正名入聯」成功？

勇哥：武裝革命最快，可以一夕變天。可台灣沒這種「鯨吞」條件，只能透過民主的選票，用「蠶食」手段從事寧靜革命。如同阿扁1989年當選立委，不是認同萬年國會，而是進入體制，診斷體制，進而改變體制。在立院提出261號大法官解釋的釋憲聲請案，才一舉將萬年老賊在一年半內趕出立法院，達到國會全面改選的成功。在目前憲政體制下舉辦獨立公投或正名入聯公投，只要蔚為風潮，公投過關不是問題。不只對內凝聚國人意志，對外向全世界發聲。儘管不能一步到位，但往前推進的結果，距離成功又邁進一步，有了第一步就有第二步、第三步，永不放棄，一定有達陣的一天。台灣的民主改革都是從少數開始的，如鄭南榕對100%言論自由的追求、陳永興的228和平促進會、李鎮源陳師孟的一百行動聯盟都是。

勇弟：台灣入聯公投過關，也進不了聯合國？

勇哥：但不辦台灣入聯公投，就永遠不會成功。中國入聯等了21年，巴勒斯坦成了聯合國觀察員也歷經幾十年的奮戰，我們的努力還不夠！

勇弟：正名制憲涉及憲改3/4高門檻，又如何能夠通過？