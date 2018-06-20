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吳伯雄80大壽 藍綠大老齊賀

2018-06-20 01:07聯合報 王寓中

記者林俊良／攝影
記者林俊良／攝影
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國民黨前主席吳伯雄和夫人戴美玉（中）昨天共度「八十雙壽」，家人為吳伯雄舉辦的感恩茶會擠進近五百人，除昔日同窗，包括前總統馬英九、前副總統蕭萬長、國民黨主席吳敦義、新黨主席郁慕明、民進黨前主席許信良等藍、綠政壇大老齊聚，同台替吳伯雄慶生，壽星「伯公」展現超高人氣。

吳伯雄國民黨吳敦義馬英九

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