查諷扁劇被要求迴避 陳師孟自比句踐拚翻盤

2018-06-20 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



監委陳師孟。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監察委員陳師孟調查九年前台北地檢署「諷扁短劇」，遭前檢察官慶啟人指控其早有定見。監院紀律委員會審查後報請院長張博雅，裁定陳師孟應迴避調查。不過陳師孟日前照樣約詢檢察官，並且向院長張博雅「自首」，他宣稱這是「句踐復國，以寡敵眾」之計，自己藉著明知故犯，把案件拉到院會表決，就有翻盤希望。

對此，監院官員指出，這個「妙計」恐對法令有所誤解。

陳師孟說，如果依據監察委員自律規範第九條，紀律委員會審議結論經院長核定就定案，自己並沒有翻案救濟的機會。但第十八條說，「監察委員調查案件違反本規範者，應提經本院紀律委員會審議後，提報院會決議，停止就該案件行使監察權」，等於如果違反第九條，不遵守紀委會與院長的裁定，就轉而適用第十八條處置。因此自己十五日上午明知故犯，又約詢了一位檢察官到院，並向張博雅書面「自首」。

他並沙盤推演表示，目前院會結構，扣除通常不參加表決的正副院長，前總統馬英九提名的委員有十六席、總統蔡英文提名者十一席。一旦到院會決議，他會立即要求，自己與七位紀律委員會成員（皆為馬英九提名）迴避。如此變成「馬派」九席、「英派」十席，就可占表決優勢，這是「句踐復國、以寡敵眾」。