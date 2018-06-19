親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拒陸矮化拒搭機
九合一選戰焦點
退休金年改衝擊
尋找溪望救水路
政治
軍事
綜合

股東內鬥導致員工離職？美麗華大直影城無預警關廳

曾入圍金鐘金馬 男星欠債潦倒賺日薪500元求生

媒體指香蕉鳳梨產銷崩盤 農委會籲更正

2018-06-19 19:08中央社 台北19日電

農委會副主委陳吉仲。 聯合報系資料照片／記者侯俐安攝影
農委會副主委陳吉仲。 聯合報系資料照片／記者侯俐安攝影
分享
農委會副主委陳吉仲今天表示，香蕉、鳳梨價格崩盤是不實報導，呼籲媒體更正，否則影響農民收益；更說青香蕉產地每公斤新台幣9到13元已高於成本，鳳梨外銷數量與價格近6年最佳。

回應近日部分媒體報導，農委會下午召開臨時記者會，做出以上澄清及呼籲。

陳吉仲會後接受聯訪時並說，很多特定媒體說產銷失調、崩盤，他反問，「這樣對農民有好處嗎？」

他進一步說明，「到時候（盤商）壓你（農民）的價格，因為電視這樣報導。我們（官員）回去也會被罵，這樣報導不實啦」，陳吉仲甚至表示，「改天也可以邀受傷害的農民上來（陳情）」。

陳吉仲提出簡報數據指出，針對香蕉，農糧署從4月起就陸續啟動擴大行銷、多元促銷、強化加工、國軍副食及監所團膳、企業團購、輔導外銷、格外品去化等各項產銷調節措施，截至昨天，累計執行4012公噸，產地青香蕉價格已經回升至每公斤9至13元，台北果菜批發市場黃香蕉平均交易價格也已達18.4元。

他表示，後續還有5000公噸左右要處理，價格可望再回升。

農委會副主委陳吉仲表示，香蕉、鳳梨價格崩盤是不實報導，呼籲媒體更正，否則影響農民...
農委會副主委陳吉仲表示，香蕉、鳳梨價格崩盤是不實報導，呼籲媒體更正，否則影響農民收益。 聯合報系資料照片
分享

鳳梨方面，他則指出到6月17日為止，已核發外銷檢疫證數量3萬1947公噸，對比去年同期外銷2萬7439公噸，外銷量增加16%，包含對比近6年的每年1到5月外銷價格，今年每公斤1.36美元，量跟價都是近6年最佳。

至於鳳梨的內銷收購價格方面，陳吉仲說，每年收成最多是3、4月，當時台北果菜批發市場交易均價每公斤約31元，扣掉包裝、運銷等成本，仍遠高於生產成本的7.7元。

農委會副主委陳吉仲表示，香蕉、鳳梨價格崩盤是不實報導，呼籲媒體更正，否則影響農民...
農委會副主委陳吉仲表示，香蕉、鳳梨價格崩盤是不實報導，呼籲媒體更正，否則影響農民收益。 聯合報系資料照片／記者謝進盛攝影
分享

此外，他強調，已成立農產品價格小組，將採取生產前的源頭管理、預測預警、採收前的處理、採收後的處理等全套措施，產銷失衡年年發生在不同作物上，過去補助處理只能解決短期問題，以上要全面推展。

陳吉仲也表示，攸關保鮮儲運的3個大型物流中心，包含桃園、屏東各8000坪，彰化6000坪，共編列10億元預算，而且以此3大中心方圓150公里內的農會、農民團體也要增建冷鏈設備，預計3到5年完成；並要擴增辦理「農業收入保險」，在不同鄉鎮就大蒜、洋蔥、香蕉試辦，確保農民收入，但農民要負起必須配合履行的義務。

農民陳吉仲香蕉

相關新聞

國民黨廢止促轉條例等四公投案 全遭中選會駁回

2018-06-19 19:05

香蕉滯銷水稻搶收 林聰賢：調整農業結構

2018-06-19 19:12

影╱曾勸退吳音寧？陳吉仲：3個月前保護朋友才詢問

2018-06-19 16:40

加速投資台灣會議 賴清德：積極協助中小企業轉型升級

2018-06-19 18:51

【重磅快評】勾踐附身陳師孟 監院寫下最離奇的篇章

2018-06-19 16:57

影／《龍介台語小教室》齣頭真多

2018-06-19 18:23

農委會5官股缺席北農董事會 陳吉仲：不需參與討論

2018-06-19 16:27

國民黨公投被喊卡 中選會技術杯葛

2018-06-19 15:40

何博文嗆邱敬斌：「要摔紙來我這裡摔」

2018-06-19 15:28

吳音寧不再到議會備詢？張永成批民進黨護成「媽寶」

2018-06-19 15:23

等嘸人！農委會官股缺席 北農查帳結果未公布

2018-06-19 14:49

不顧紀律委員會決議 陳師孟再度約詢北檢檢察官

2018-06-19 14:47

北農常董：民進黨護航太過 吳音寧變「媽寶」

2018-06-19 14:46

陳師孟自詡「勾踐附身」 前監委批家奴思想

2018-06-19 14:39

江宜樺：蔡政府2025年非核家園口號一場空

2018-06-19 14:28

經濟部：非核政策不變 2025下半年核電配比歸零

2018-06-19 14:28

反迴避 陳師孟：將勾踐附身 以牙還牙

2018-06-19 14:02

非核家園破滅？專家指能源5大困境

2018-06-19 13:02

拔管封侯殺瑜 葉毓蘭：台灣快成殺戮戰場

2018-06-19 13:00

陳師孟「勾踐附身」反迴避 李彥秀諷：扁朝的貪腐幽靈

2018-06-19 12:43

江宜樺：我不反對非核家園 但蔡政府的口號讓人民受苦

2018-06-19 12:18

影／江宜樺：2025年倉促廢核 替代能源難以挽救缺電

2018-06-19 11:58

【即時短評】政黨司法的不公義 誰是始作俑者？

2018-06-19 11:50

用湯匙喝珍奶 朱立倫：錯誤講法 應講精確

2018-06-19 11:47

藍委痛批中選會失中立 淪為政治打手

2018-06-19 11:16

陳師孟「勾踐附身」反迴避 前監委：有失監委身份

2018-06-19 10:17

要求迴避諷扁劇案 陳師孟：將「勾踐附身」以牙還牙

2018-06-19 09:45

扁批民進黨喬執評委有陽謀：為黨揆不必為敗選下台鋪路

2018-06-19 09:28

民進黨中執評委同額競選 扁：黨分裂不幸的開始

2018-06-19 08:26

蔡民調近2字頭 年金、農產衝擊大

2018-06-18 19:32

香蕉鳳梨產銷穩定 農糧署：無價格崩盤情形

2018-06-18 19:29

澳媒專訪 吳釗燮籲澳洲協力防範中國擴張

2018-06-18 19:05

公共政策網路狂提案 燒2兆百元鈔發電勝過離岸發電

2018-06-18 18:05

視察離岸風電 賴清德：能否成功要看彰化表現

2018-06-18 17:51

扁聲援喜樂島「獨立公投」 林濁水嗆：現非獨立國家？

2018-06-18 14:52
看更多

熱門文章

政府鼓勵拒搭矮化航空 包正豪：禁飛台灣就好了！

2018-06-19 07:47

孫大千指2政治事件 成柯文哲布局「棄綠保柯」關鍵

2018-06-19 08:13

誰叫你岳父有錢？選舉到 參選人太座娘家就挨打

2018-06-19 08:00

藍求勝選 竹市長選戰添變數

2018-06-18 23:06

林萬億駁軍公教晚景淒涼 張麗善批：砍斷手腳還狡辯

2018-06-18 20:18

吳音寧不再到議會備詢？張永成批民進黨護成「媽寶」

2018-06-19 15:23

政府跳上第一線鼓吹拒搭 立委質疑妥適性

2018-06-19 00:12

月票0元有理？柯P嗆姚文智：公布你的計算方式

2018-06-19 09:18

徐永明：「綠」不是唯一台灣價值 時力不是「小綠」

2018-06-18 19:56

兩岸對抗 航空業嘆：是否回到「白手套」模式

2018-06-19 12:16

我控訴…陸施壓航空公司 創造「非典關稅障礙」

2018-06-18 23:45

不顧紀律委員會決議 陳師孟再度約詢北檢檢察官

2018-06-19 14:47

江宜樺：我不反對非核家園 但蔡政府的口號讓人民受苦

2018-06-19 12:18

吳斯懷批：國防部退輔會不敢據理力爭 令人失望

2018-06-18 20:26

蘇貞昌要對手更坦白 侯友宜樂於被「攝」計

2018-06-18 22:34

綠就是台灣價值？陳芳明：什麼時候變成顏色問題？

2018-06-19 10:14

李大維：屈服於中國的航空 鼓勵國人拒搭

2018-06-18 23:52

新聞眼／在商言商…拒搭拒矮化 效果待觀察

2018-06-18 23:54

廉政署借場地憂違反行政中立 侯友宜行程緊急取消

2018-06-18 23:57

雙北月票吃到飽只要800元？丁守中：經過精算

2018-06-19 16:48

校園全面裝冷氣家長買單？游淑慧批柯：心態扭曲

2018-06-18 22:12

要求迴避諷扁劇案 陳師孟：將「勾踐附身」以牙還牙

2018-06-19 09:45

【重磅快評】看見大阪地震 災應怎可不列「前瞻」？

2018-06-19 09:57

月票0元可行？ 北市府：一年得補貼3百億才做得到

2018-06-19 14:53

稱經濟好卻說公教退撫金破產 全教產批蔡政府矛盾

2018-06-19 14:21

何博文嗆邱敬斌：「要摔紙來我這裡摔」

2018-06-19 15:28

會跑的遠程雷達站 海軍「蒼穹專案」突破關鍵技術

2018-06-19 11:05

陳師孟「勾踐附身」反迴避 前監委：有失監委身份

2018-06-19 10:17

拔管封侯殺瑜 葉毓蘭：台灣快成殺戮戰場

2018-06-19 13:00

少搭更名航空？旅行社業者表態

2018-06-19 16:09

【重磅快評】勾踐附身陳師孟 監院寫下最離奇的篇章

2018-06-19 16:57

軍人年改案拚三讀 朝野恐上演表決大戰

2018-06-19 06:04

北農常董：民進黨護航太過 吳音寧變「媽寶」

2018-06-19 14:46

參選新北市長？黃國昌：目前不在我工作清單上

2018-06-19 09:36

侯友宜遭抹黑？ 朱立倫不擔心：民眾心意已決

2018-06-19 09:58

拒搭屈服中國的航空 陸媒：反制動作意料之中

2018-06-19 10:24

鼓勵拒搭更改我註記航空公司？學者：政府無招又無能

2018-06-19 11:26

拒搭屈服大陸的航空 謝立功：小英對兩岸毫無政策可言

2018-06-19 15:47

拒搭屈服中國的航空？李鴻鈞批李大維：下下策

2018-06-19 11:13

文大宿舍「關說」疑雲 林洲民：新北有先致電告知

2018-06-19 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top