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立法院審軍改沒有爭議部分

2018-06-19 15:47聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

立法院臨時會院會下午開始審理軍改案，依朝野協商所達成的共識，先進行廣泛討論，再進行逐條討論，宣讀非保留條文，下午不處理保留條文。廣泛討論由各黨團推派代表發言，國民黨立委發言時黨籍立委舉牌呼口號「錯誤年改拒絕背書」。

立法院臨時會院會下午開始審理軍改案，依朝野協商所達成的共識，先進行廣泛討論，再進...
立法院臨時會院會下午開始審理軍改案，依朝野協商所達成的共識，先進行廣泛討論，再進行逐條討論，宣讀非保留條文，下午不處理保留條文。廣泛討論由各黨團推派代表發言，國民黨立委發言時黨籍立委舉牌呼口號「錯誤年改拒絕背書」。記者曾吉松／攝影
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立法院臨時會院會下午開始審理軍改案，依朝野協商所達成的共識，先進行廣泛討論，再進...
立法院臨時會院會下午開始審理軍改案，依朝野協商所達成的共識，先進行廣泛討論，再進行逐條討論，宣讀非保留條文，下午不處理保留條文。廣泛討論由各黨團推派代表發言，國民黨立委發言時黨籍立委舉牌呼口號「錯誤年改拒絕背書」。記者曾吉松／攝影
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立法院臨時會院會下午開始審理軍改案，依朝野協商所達成的共識，先進行廣泛討論，再進行逐條討論，宣讀非保留條文，下午不處理保留條文。廣泛討論由各黨團推派代表發言，國民黨立委發言時黨籍立委舉牌呼口號「錯誤年改拒絕背書」。記者曾吉松／攝影
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立法院臨時會院會下午開始審理軍改案，依朝野協商所達成的共識，先進行廣泛討論，再進行逐條討論，宣讀非保留條文，下午不處理保留條文。廣泛討論由各黨團推派代表發言，國民黨立委發言時黨籍立委舉牌呼口號「錯誤年改拒絕背書」。記者曾吉松／攝影
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立法院臨時會院會下午開始審理軍改案，依朝野協商所達成的共識，先進行廣泛討論，再進行逐條討論，宣讀非保留條文，下午不處理保留條文。廣泛討論由各黨團推派代表發言，國民黨立委發言時黨籍立委舉牌呼口號「錯誤年改拒絕背書」。記者曾吉松／攝影
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立法院年改國民黨

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