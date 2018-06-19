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民進黨中執評委同額競選 扁：黨分裂不幸的開始

2018-06-19 08:26聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

民進黨於今年7月15日將進行黨員代表大會，原本應是中執委應選30人、中評委應人選11人，但今年卻是民進黨創黨32年來首度同額競選。前總統陳水扁化身的「新勇哥物語」今日臉書發文認為，這是黨分裂不幸的開始。

●新勇哥物語第141期全文：

—民進黨中執評委同額競選在為年底黨主席不必為縣市長敗選負責鋪路嗎？

勇弟：不得了了，不得了了！報載民進黨中執委應選30人，中評委應選11人，竟然首度喬到同額競選，7月15日黨員代表大會連黨代表僅存的選舉權也被閹割了，這中間一定有不怕你知道的陽謀，勇哥可以幫我們掀開國王的新衣嗎？

勇哥：民主政黨首重民主真諦在黨的選舉能否公開透明呈現。基層黨員是民主政黨的組成要素，黨員能否參與至關重要，黨員不是黨領導階層的利用工具。沒有黨魂的人頭黨員固不足取，沒有黨德的無魂黨員更是黨走向衰敗的幫凶！我非常關心民進黨32年來的黨務運作有無偏離政黨的民主常軌，我對民進黨愈來愈大開民主倒車更感到震驚難過與憂心忡忡！

勇弟：民進黨是台灣土生土長，最接近地氣的草根政黨。創黨之初，黨員不僅深具冒險犯難的大無畏精神，尤其對黨應走民主進步的路線與堅持台灣主體意識，從未動搖。對黨務的參與，特別是黨公職人員選舉，黨員無不獨立自主，選賢舉能。曾幾何時，黨員對公職候選人提名所擁有的神聖一票，已經被所謂全民調取代。黨員票選黨代表，黨代表投票選舉中執委、中評委，最後再由中執評委選出中常委、中評主委，組成權力核心。如今黨代表票選中執評委的權力卻在派系介入運作坐地分贓下，全被剝奪殆盡。同額競選意謂著沒有競爭，只要自己投給自己一票就當選了，這是民進黨創黨32年來的第一次，完全違背民進黨民主進步的精髓，豈不啟人疑竇！？

勇哥：這屆中執評委任期跨2018年地方選舉，與2020年總統與立委二合一選舉。事關11月24日縣市長選舉一旦重挫，黨主席應否負起政治責任辭職下臺問題，也關係到2020年總統黨內初選遊戲規則制定問題。這次中執評委首度出現同額競選，黨內人士說是「為因應選舉，黨要維持穩定結構」。過去32年，黨歷經無數次大型選舉，都不曾這樣做。勇弟，你有想到真正原因了嗎？

勇弟：我只能用猜的，所謂因應選舉，可能是為了年底縣市長選舉結果不理想，黨主席得不負責下台預作準備！？而2020年總統黨內初選也可以喬到沒人敢挑戰敗選黨主席的尋求連任？！這樣對不對？

勇哥：如果有那麼一天，為了「黨要維持穩定結構」，黨主席硬要「耍賴」不下台也要再選，可能是黨分裂的不幸開始吧？！

前總統陳水扁(左二)。圖／取自新勇哥物語臉書
前總統陳水扁(左二)。圖／取自新勇哥物語臉書
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民進黨投票陳水扁

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