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唐鳳紐約分享數位治理 暖實力外交播種

2018-06-18 09:10中央社 紐約17日專電

行政院政務委員唐鳳（右4）10至17日訪問紐約，與多位開放政府聯絡人參加工作坊，...
行政院政務委員唐鳳（右4）10至17日訪問紐約，與多位開放政府聯絡人參加工作坊，向美方公務員、學界與公民社群人士分享台灣數位治理經驗。（唐鳳辦公室提供）
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行政院政務委員唐鳳上週訪問紐約，與多位開放政府聯絡人參加工作坊，分享台灣數位治理經驗。唐鳳說，這是台灣「暖實力」，期盼在紐約播種後生根發芽，推廣到更多地方。

唐鳳去年赴紐約參加「個人民主論壇」（PDF）年會，主講數位治理，獲得熱烈迴響。主辦單位認為台灣經驗值得學習，花一年時間協助籌備工作坊，邀請唐鳳與國家發展委員會、行政院農業委員會開放政府聯絡人（PO）等7人，以研討會形式與美方交流。

唐鳳10至17日訪問紐約，11、12日參加工作坊，學員近30人，包括美方公務員、學界與公民社群人士。講題分兩大方向，分享vTaiwan線上討論平台如何促進民間主動參與和數位經濟相關的政府決策，也從政府角度出發，探討PO「怎麼主動讓吵得最兇的朋友進廚房」。

這類訓練課程，唐鳳2016年入閣前就有參與，已在台開過上百場，她過去也常單槍匹馬在國際場合提倡開放政府理念，這次則是在PO制度建立一年多後，首次集體將實作經驗帶到國外，並以英文傳授。

唐鳳接受中央社記者專訪時表示，重點不在巡迴哪些地方，而是學員之後能成為講師，帶著開放的訓練課程四散到各地當種子，讓台灣經驗也能在紐約生根發芽。

為期兩天的工作坊，列舉多項vTaiwan促進政策討論的實例，包括叫車平台Uber進軍台灣時，vTaiwan匯集乘客、計程車同業公會及Uber等利害關係方，在網路集思廣益一個月後，找到能讓Uber進入台灣且大家都接受的共同價值。

另一討論案例則是跨部門資料運用，如何在不侵犯隱私的情況下，讓各部門資料庫互通、便利使用，同時獲取人民信任。不僅台灣，美國等眾多國家也都在探討這項議題。

唐鳳說，外交部已將數位治理概念納入施政方針，作為達到聯合國永續發展目標（SDGs）的方式之一。這次是她首度結合外交部資源，當作外交工作分享，紐約是傳授台灣數位治理經驗的第一站，駐紐約辦事處也派員參與課程和研討會酒會。

除參加工作坊，唐鳳也在駐紐約辦事處安排下，和友邦駐聯合國人員交流，分享台灣在SDGs上所做的努力，以及台灣開放政府與數位科技如何促進政府與民眾討論。

台灣外交挑戰重重，分享數位治理經驗是突圍方式之一。唐鳳提到，駐紐西蘭外交官曾告訴她，這應該稱作台灣「暖實力」（warm power）。

唐鳳說：「無論人權、民主，全世界被打壓的理念很多，台灣其實是裡面最強的一個，因為我們知道被打壓的感受，發展出各種突破限制的方法，這對全世界希望伸張民主、自由、協作等理念的朋友來說，都是非常有價值的。所以我們不只是軟實力，而是暖實力，對於需要的人，我們都可以提供援助。」

唐鳳並希望，以資訊科學術語API（應用程式介面），取代以握手與剪綵次數衡量的KPI（關鍵績效指標）。

在唐鳳眼中，API是台灣可「送暖」，和其他地方發展合作關係的菜單。例如台灣數位治理概念讓友邦很感興趣，可能促成人員互訪、教材共享，讓台灣開放的技術普及化，繼而形成長期互信關係。

唐鳳表示，這與SDGs緊密結合，全世界都想做，因此在國際上沒有政治衝突，台灣在送暖的「暖實力外交」上大有可為，也比較不會被打壓。

以分享數位治理展現台灣外交暖實力，紐約只是第一站，身為台灣首位數位政委的唐鳳可望於11月帶著更多PO到加拿大傳授經驗，之後走向更多地方，讓更多人看見台灣推動開放政府的成果。

唐鳳
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