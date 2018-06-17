影／選舉跑攤時力 柯文哲、姚文智王不見王

2018-06-17 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊凱竣 ╱即時報導



台北市長柯文哲和民進黨分手後，積極拉攏其他黨派支持，今天(17日)受邀至時代力量港湖區市議員參選人蕭新晟的競選辦公室開幕茶會，不過就在柯文哲前腳剛走，民進黨台北市長參選人姚文智也現身茶會，甚至在致詞時將時代力量形容為小綠，說「大綠小綠都是綠」，明顯感受姚文智力求時代力量支持的企圖。但沒有推市長參選人的時代力量到底要挺誰？ 立委林昶佐沒有明確表態，至於柯文哲出席蕭新晟的競選辦公室開幕茶會，是否會對與蕭同選區的民進黨議員高嘉瑜，以及親民黨議員黃珊珊不好意思？柯文哲則說黃珊珊跟高嘉瑜兩人的競選辦公室開幕，他也會去。

時代力量議員參選人蕭新晟競選總部開幕，台北市長柯文哲受邀出席，但過沒一小時，姚文智也來了。

民進黨台北市長參選人 姚文智受訪表示：「大綠小綠都是綠，那這個綠其實不是意識型態，這個綠是一個台灣的價值。我希望2018的這一場選舉，深綠墨綠就不用多慮，大綠小綠就結合起來。」

白綠雙方拚了命，也要和時代力量拉攏關係，增加選票。但反觀時代力量北市長要支持誰？有點兒曖昧不明。

時代力量立法委員 林昶佐表示：「不管是托育、長照、乃至於我自己在中正萬華在乎的一些市場改建的事情，是有看到一些進展。那我講的相對比較接近，就是三位主要的候選人裡面，很明顯跟我們相對非常不接近的，當然也就只有一位。」

蕭新晟獲得兩位市長參選人站台機會，固然開心，但柯來站台，難道不會對同選區對柯友好的市議員歹勢嗎？

記者問：「今天去拜訪蕭新晟，會不會對像黃珊珊還有高嘉瑜這一些，有一些有點...」

台北市長 柯文哲表示：「不會啦！因為他們成立的時候，我們也會去啊。」