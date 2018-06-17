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傳賴揆推翻軍改協商 綠委、政院否認說法

2018-06-17 13:43聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

立法院臨時會本周將進行軍改法案二、三讀，但傳出因行政院長賴清德反對，要翻案整個協商結論，民進黨團周二上午表決決定是否配合行政院。對此，民進黨團幹事長何欣純表示，從未聽過有行政院堅持一字不讓的說法，各黨團對剩餘仍有意見的條文，經黨團大會後才會確認是否表決。

行政院發言人徐國勇澄清，整個法案都是由立法院進行職權，行政院不得指揮也不得越權，從未聽到有這樣傳聞，行政院是受監督單位，尊重立法院決定。

徐國勇說，從來沒聽過有這樣的說法，不知道這消息從哪傳來，整個法案從提案到修法都是由立法院進行職權，行政院是受監督單位，不得指揮也不得越權，軍改將尊重立法院的決議。

立法院外交及國防委員會召委王定宇表示，行政院版本送進立法院時，黨團協商的四天可以看到過去直播紀錄，各黨團都希望能改得更好，在協調中許多意見配合也都做修改，從來沒有傳聞所說的一字不讓，民進黨團的立場也都是有修改空間。

王定宇強調，目前法案中剩餘的幾條條文各黨團有意見，將在下週二兩黨黨團會議結束後，於上午9點30分進行朝野協商的最後確認，也將提出各黨團堅持的要退讓到什麼程度，若最後仍有意見僵持不下，就會以表決方式進行。

民進黨團幹事長何欣純表示，從未聽過有行政院堅持一字不讓的說法，經過黨團協商都已充分討論與修改，剩餘各黨團仍有意見的條文，下週二進行黨團大會，最後會確認要退讓多少，若各黨對條文仍有意見，才會進行表決。

立法院民進黨徐國勇
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