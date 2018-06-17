日本重啟核電廠我賣核四燃料棒 林郁方：倒行逆施

2018-06-17 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



日本九州電力公司（九電）玄海核電廠4號機時隔6年半於今天重啟。依據311東日本大地震後的新標準，九電計畫重啟的核電廠4座都已啟動。國民黨智庫召集人林郁方透過臉書貼文表示，民進黨人個個佩服日本，當日本不斷重新啟動被關閉的舊核電廠時，台灣卻決定把核四燃料棒賣回美國，花掉納稅人幾千億的核四就這樣被蔡政府硬生生給殺了；民進黨說政府缺錢，所以必須大刪軍公教年金。然而，它卻把幾千億當作打水漂，一點都不心痛！這不是倒行逆施嗎？

根據日本「朝日新聞」報導，九電昨日（16日）上午11時（台灣時間10時），將玄海4號機（佐賀縣玄海町）的核子反應爐內控制核分裂反應的控制棒拔除，啟動核爐。快的話，20日就可開始發電、送電。7月中旬再經原子能規制委員會最後的檢查結束後，即可按計畫照常營運。

林郁方今天透過臉書貼文表示，蔡英文和林義雄看到了嗎？日本九州的玄海核電廠四號機恢復運轉了！這是福島核災之後，日本重新運作的第九座核電機組。

林郁方說，民進黨人個個佩服日本，當日本不斷重新啟動被關閉的舊核電廠時，台灣卻決定把核四燃料棒賣回美國，花掉納稅人幾千億的核四就這樣被蔡政府硬生生給殺了！尤有甚者，英國和南韓正在興建新的核電廠，蔡政府卻決定在深澳蓋一座先進國家正紛紛停用的燃煤電廠。這不是精神錯亂了嗎？