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錄影談話也要申准 扁：上面怕什麼？

2018-06-17 09:19聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

主張「獨立公投、正名入聯」的喜樂島聯盟16日在台中舉辦召集人大會，前總統陳水扁以錄影談話的方式力挺。陳水扁臉書今天PO的「新勇哥物語-139」提及，台中監獄昨天下午4時許就打電話給扁，表明「轉達長官旨令」，以後扁錄影談話必須書面申准。「勇哥」氣得建議扁乾脆出席9月間將在總統府前凱達格蘭大道舉辦的10萬人群眾大會，一次講個夠。

今天「新勇哥物語」的「勇弟」表示，繼日前扁參加小孫子畢業典禮「被極盡刁難」，昨天喜樂島聯盟在台中舉行6000人召集人大會，扁「循例」發表事先錄影談話也不行，中監的人在當天下午4點5分就致電扁，「轉達長官旨令」，錄影談話必須書面申准。

「勇弟」說，對於中監的告知，扁當時回答這是他的言論自由，以前都不用申准，為什麼要剝奪他的表見自由？上面在怕什麼？

「勇哥」跳出來說，「實在氣不過」，扁2年多來已經受盡羞辱，馬時代「2不」，蔡政府增加到「5不」，現在連錄影談話也不行，又增為「6不」，哪一天「天龍8不」出現在「天龍國」所在政府的政治決定，也不必感到意外！

勇哥即具體建議扁，如果連錄影談話都找麻煩，乾脆出席9月凱道10萬人群眾大會，一次講個夠算了！

陳水扁未回應「勇哥」的建議，但物語接下來的內容提及去年9月民進黨黨代表向黨代表大會提的特赦扁案未被討論和修公投法與獨立公投相關事情。

陳水扁臉書YonGe Chen今天的「新勇哥物語〕-139—阿扁將出席喜樂島9月凱道10萬人大會?」內容如下：

「勇弟：這是什麼政府？繼日前阿扁參加小孫子畢業典禮被極盡刁難，喜樂島聯盟在台中成功舉行6000人召集人大會，阿扁循例發表事先錄影談話也不行，中監的人在當天下午4點5分就致電阿扁，轉達長官旨令說，錄影談話必須書面申准。阿扁回稱，這是他的言論自由，以前都不用申准，為什麼要剝奪阿扁的表見自由？上面在怕什麼？

勇哥：實在氣不過！阿扁2年多來已經受盡羞辱，馬時代「2不」，蔡政府增加到「5不」，現在連錄影談話也不行，又增為「6不」。哪一天「天龍8不」，出現在「天龍國」所在政府的政治決定，也不必感到意外！我具體建議阿扁，如果連錄影談話都找麻煩，乾脆親自出席9月凱道10萬人群眾大會，一次講個夠算了！？

勇弟：喜樂島聯盟宣佈包括時力5位在內的30位跨黨立委，與8位縣市長候選人認同喜樂島訴求，並出席活動力挺。但還記得嗎？去年9月有關民進黨黨代表高達86.5%連署提案赦扁，其中包括菊姐的現任縣市長100%、立委72%、6都議員超過90%都參加提案連署。結果呢

？，絕對多數的黨意與背後代表的民意又如何？還不是不敵總統兼主席ㄧ句話硬給擋下來！

勇哥：沒錯，依照黨政分離原則，黨主席縱使是總統兼任，也是不能違反多數黨意的。黨代表大會通過赦扁案後建請總統參酌，總統要不要赦扁，那是總統憲法上的政治特權，黨代表也會充分尊重。一樣的道理，「獨立公投、正名入聯」的訴求主張不能用公投立法加以剝奪，台灣人民對國家未來絕對有權透過民主公投來表達。至於是否涉及憲改，甚至是否過得了3/4的高門檻，那是兩碼子事。

勇弟：阿扁總統是少數執政，藍委通過的鳥籠公投法又改不了，特別是當年還有依立委政黨比例產生的公投審議委員會的強力阻擋，為什麼還可以在2004年舉行史上第一次防衛性的全民公投；2008年再度推動以台灣新國家名義加入聯合國的公投？

勇哥：總統身為國家領導人的政治信仰與意志決心至關重要，如果沒有阿扁總統的抗壓及堅持，那是不可能成功提案與順利舉辦的。如今喜樂島聯盟的「獨立公投，正名入聯」訴求主張，只要蔡總統兼主席贊成，一切都好說好辦。包括8月底前完成公投法修法補正，在民進黨、時代力量超過過73席立委支持下還怕過不了嗎？

勇弟：所以說，部分支持或親自參加喜樂島聯盟召集人大會的立委們，說那麼多幹什麼？回到立法院全力推動公投法修法補正不就好！？」

陳水扁臉書今天的新勇哥物語透露，台中監獄告知他，以後錄影談話也要事先申請。圖／聯...
陳水扁臉書今天的新勇哥物語透露，台中監獄告知他，以後錄影談話也要事先申請。圖／聯合報資料照片
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