影／扁挺喜樂島聯盟 大談金川會對台啟示

2018-06-16 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



喜樂島聯盟今天在台中舉辦首次召集人大會，保外就醫的前總統陳水扁今天透過錄影帶播放，大談最近台北的AIT新館落成，以及川金會歷史性破冰和解，對台灣的啟示。他表示，他非常贊成「獨立公投，正名入聯」，台灣的國家路要靠國人走出來，「政府不做，我們從後面推、從前面拖」，一定要成功。

喜樂島聯盟由民視董事長郭倍宏發起籌組，前總統李登輝、陳水扁、總統府資政彭明敏、前副總統呂秀蓮等人連署，今年4月7日，即鄭南榕自焚29周年紀念日在高雄成立，發表「獨立公投、正名入聯」宣言，宣示今年8月31日前，力推公投法修法，並計畫明年鄭南榕自焚30周年紀念日前一天，即明年4月6日舉行獨立公投。

陳水扁說，他看到今天現場有6千多名支持者到場，心情非常好。他最近看到台北的AIT新館落成，以及川金會歷史性破冰和解，達成協議，但美國在台灣成立代表處，卻不是大使館或領事館，台灣的國際地位對美國來說還未定。