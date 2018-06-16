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影／扁挺喜樂島聯盟 大談金川會對台啟示

2018-06-16 22:47聯合報 記者趙容萱╱即時報導

喜樂島聯盟今天在台中舉辦首次召集人大會，保外就醫的前總統陳水扁今天透過錄影帶播放，大談最近台北的AIT新館落成，以及川金會歷史性破冰和解，對台灣的啟示。他表示，他非常贊成「獨立公投，正名入聯」，台灣的國家路要靠國人走出來，「政府不做，我們從後面推、從前面拖」，一定要成功。

喜樂島聯盟由民視董事長郭倍宏發起籌組，前總統李登輝、陳水扁、總統府資政彭明敏、前副總統呂秀蓮等人連署，今年4月7日，即鄭南榕自焚29周年紀念日在高雄成立，發表「獨立公投、正名入聯」宣言，宣示今年8月31日前，力推公投法修法，並計畫明年鄭南榕自焚30周年紀念日前一天，即明年4月6日舉行獨立公投。

陳水扁說，他看到今天現場有6千多名支持者到場，心情非常好。他最近看到台北的AIT新館落成，以及川金會歷史性破冰和解，達成協議，但美國在台灣成立代表處，卻不是大使館或領事館，台灣的國際地位對美國來說還未定。

陳水扁指出，美國與北韓領導人可以有歷史性會面、達成協議，北韓比台灣還小，但北韓是主權獨立國家，是聯合國會員國，對台灣的啟示是台灣要成為主權獨立的國家，雖然困難重重，但如果台灣自己不出聲，要誰來為台灣發聲？他非常贊成「獨立公投，正名入聯」。

前總統陳水扁在喜樂島聯盟大會上，以播放錄影帶方式，大談金川會對台灣的啟示。記者趙...
前總統陳水扁在喜樂島聯盟大會上，以播放錄影帶方式，大談金川會對台灣的啟示。記者趙容萱／攝影
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前總統陳水扁在喜樂島聯盟大會上，以播放錄影帶方式，大談金川會對台灣的啟示。記者趙...
前總統陳水扁在喜樂島聯盟大會上，以播放錄影帶方式，大談金川會對台灣的啟示。記者趙容萱／攝影
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獨立公投陳水扁北韓
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