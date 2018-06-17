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公投案激增 法制局建議中選會向立院提報告

2018-06-17 03:46中央社 台北16日電

公投法修正降低公投連署成案門檻造成提案激增，立法院法制局研析建議，中選會應儘速提出評估與對策，並就公投併辦選舉相關選務工作規劃方案向立法院提出報告。

立法院法制局近日提出「中央選舉委員會對公民投票提案可否實質違憲審查及辦理投票問題之研析」報告，建議中選會對公投提案似以不進行實質違憲審查為宜，並應針對公投案激增提出評估與對策，儘速規劃多數公投提案與年底九合一選舉合併舉行的選票印製、領票、開票等選務工作規劃方案，向立法院提出報告。

關於中選會應避免實質審查公投提案，立法院法制局在議題研析報告中指出，雖然公投法修法廢除公投審議委員會後，中選會僅依現行規定對公投案進行「形式審查」及舉行聽證會，但仍建議能夠在法制上進一步有具體化的文字規範，或藉主管機關以公民投票法施行細則或相關解釋函令補充，以避免進行「實質審查」。

至於公投法修正降低公投門檻，各種公投案出爐，立法院法制局指出，據中選會表示今年已受理14件公投提案，年底有可能6至10案會和九合一選舉合併舉行。

立法院法制局建議，由於無法預測公投提案的多寡，提案過多恐會增加選務工作的困難度，建議修正公投法第23條有關投票日的期限，將主管機關應於公投案公告成立後一個月起至六個月內舉行公投，該期間內有全國性選舉時，「應」與該選舉同日舉行，改為「得」與該選舉同日舉行，即賦予中選會可以基於國家財政、選務節約、選舉公平等面向，通盤考量是否應與全國性選舉同日舉行。

公投九合一選舉立法院
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