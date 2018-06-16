影／喜樂島聯盟今台中大會 扁錄影力挺

2018-06-16 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



由民視董事長郭倍宏發起的喜樂島聯盟，力推台灣獨立公投、正名加入聯合國，今天下午2時在台中舉行首次召集人大會，吸引數千人參與，包括副總統呂秀蓮、台南市長參選人黃偉哲、嘉義市長涂醒哲、宜蘭縣長參選人陳歐珀、時代力量黨主希黃國昌等人參與，會中，前總統陳水扁也以錄影力挺正名制憲。

喜樂島聯盟由民視董事長郭倍宏發起籌組，李登輝、陳水扁、總統府資政彭明敏、前副總統呂秀蓮、行政院前院長張俊雄、游錫堃等人連署，今年4月8日在高雄成立，發表「獨立公投、正名入聯」宣言，宣示8月31日前力推公投法修法，期盼明年4月6日舉行獨立公投，今天在台中舉行首次召集人大會大會。

郭倍宏說，喜樂島聯盟4月8日在高雄成立，發表「獨立公投、正名入聯」宣言，但民進黨政府不當一回事，感謝多位立委、縣市長參選人不畏艱難與壓力參與，喜樂島聯盟打算九月民進黨黨慶之前，在總統府前舉辦10萬人集會，發聲督促政府修改《公投法》。