民進黨解散共產黨！「政黨法」上路半年26政黨退場

2018-06-16 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



規範政黨運作規則的「政黨法」去年底上路，強化政黨財務稽核與參與選舉等退場機制要求，5月底會計師簽核申報前年度決算剛截止，目前已有26個政黨解散或撤銷備案，其中包含中華民國共產黨，政黨退場潮已然成形。圖／讀者提供 分享 facebook 規範政黨運作規則的「政黨法」去年底上路，強化政黨財務稽核與參與選舉等退場機制要求，5月底會計師簽核申報前年度決算剛截止，目前已有26個政黨解散或撤銷備案，其中包含中華民國共產黨，政黨退場潮已然成形。

內政部民政司副司長鄭英弘表示，5月底會計師簽核申報前年度決算大限截止後，目前還在延長處理財報補正階段，預估還要一個月行政作業期，國內政黨因申報財報規定退場規模，7月中旬後會明朗。

鄭英弘說，「政黨法」上路至今所解散或撤銷報備政黨，都是因自行評估難以符合規定而主動提出，還沒有內政部依法強制廢止備案案例。

依據「政黨法」規定，已完成備案政黨，必須在1年內完成法人登記；每4年內至少召開一次黨員或黨代表大會，還不得連續4年未推薦候選人參加公職人員選舉，每年5月之前還要由會計師簽證申報前一年度決算表，否則內政部可「廢止其備案」。

也因「政黨法」退場機制，從去年12月6日「政黨法」公告施行日起至今，完成備案政黨雖由333個政黨為幅增加到337個，但這段日子來，更有包含中華民國共產黨、中華民國機車黨等24個政黨宣告解散，中華生產黨與中華健康聯盟撤銷備案。

此外，仍屬「備案運作中」的311個政黨，有45個政黨目前負責人與聯繫對口不明，運作停滯，後續也恐是退場標的。

若再以「政黨法」中，政黨不得連續4年未推薦候選人參選公職規定，以投政黨票的上屆全國不分區立委選舉為例，總計僅18個政黨登記參選，再扣除僅參與地方選舉小黨從寬推估，現有311個政黨，最後仍恐逾9成政黨4年內要被迫解散。

鄭英弘表示，政黨退場有一些要件，也各有限定期限，讓無運作政黨退場「需要一點時間」，像是這次5月的財報申報大限、年底的法人登記期限，甚至是「政黨法」上路後，每4年內要至少召開一次黨員大會、推薦候選人參選公職選舉等規定都是。

鄭英弘強調，內政部會依相關期程規定，「等時間到」再逐一依規定處理，不會主動確認目前已有哪些政黨未運作，從寬保障民眾結社權利。