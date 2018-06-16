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AIT新館濃濃藝文風 台美文化巧妙融合

2018-06-16 12:28中央社 台北16日電

歷時9年打造的美國在台協會（AIT）內湖新館終於落成。新館除了提供領事服務外，具有多功能用途，主要大廳也充滿濃厚藝術氣息，陳設多樣化藝術作品展現台美文化交流。

AIT新館落成典禮12日舉行，預計9月初正式從信義路現址搬入內湖新家；AIT也特別製作一支落成典禮的影片，公布在臉書。新館佔地6.5公頃、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元），融合現代化設計元素，主要特色包括節能與安全性高。

另外，特別的是，新館的主要大廳展示8位來自台灣、美國藝術家的作品，為新館增添濃厚藝術氣息。作品種類包括繪畫、攝影、書法、雕塑、複合媒材。

其中一幅畫作是台灣藝術家王淑鈴的作品。王淑鈴說，這幅畫名為「吟唱的河流」，希望傳遞人類對大自然的責任。

這幅畫是「為AIT量身製作」，她說，台灣和美國都是民主國家，能在AIT展示作品，她感到很榮幸。

其他展示的作品還包括美國藝術家麥金尼斯（RyanMcGinness）的畫作「無題－台灣印象」、書法家傅申揮毫的作品，內容是「荀子」勸學篇「不積跬步，無以致千里；不積小流，無以成江海」。

這段話的原意是如果不是一小步的累積，就不可能走上千里的路，如果不是小溪流一點一滴的累積，就不可能形成大江大海。AIT表示，傅申把這段話加以引申，「用來彰顯美國和台灣多年來建立的紮實關係和友誼」。

根據AIT資料，陳列在AIT新館的藝術品還包括視覺藝術家黃致陽、畫家鄭麗雲、索倫森（Adam Sorensen）、視覺藝術家勒梅（Ysabel LeMay）的作品。

AIT表示，AIT新館所展示的藝術品是由美國國務院底下的「Art in AIT」負責策展。「Art in AIT」隸屬國務院1963年所創立的一項全球視覺藝術計畫。

藝術家國務院尼斯
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