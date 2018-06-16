有事警察幹 沒事幹警察 夾心餅乾的矛盾警察節

2018-06-16 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



2017年的年金改革國是會議時，警方在總統府周邊架起層層拒馬戒備。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

昨天是警察節，蔡英文總統及行政院長賴清德都出席警察節慶祝大會。蔡總統及賴揆各帶「3樣禮」，誠意十足；但從政府推動年改以來，「反年改」陳抗如影隨形，不少員警早已疲於奔命。更尷尬的是，現任員警為捍衛年改法案順利通過，在拒馬這一端認真執勤；拒馬另一端，參與抗爭的退休警察「學長」卻吶喊著：「今天的我就是明天的你！」

蔡總統貼心說謝謝 賴揆送上3件禮

蔡英文總統（左一）出席警政署「107年警察節慶祝大會」，頒獎表揚28位全國模範警察。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

蔡總統昨天表揚了28位模範警察。她還貼心地說：「今天是警察節，我一定要來跟警察同仁一起度過這個重要的日子，更要代表國人同胞，向所有的警察同仁說一聲謝謝。」「謝謝你們24小時全年無休地守護台灣社會，社會才能夠安定，人民才能安居樂業。」

蔡總統說，特別請內政部與警政署全力辦理「更新設備，讓同仁執勤時可以更安全」、「持續提升員警待遇福利」及「加強員警的健康照顧」3件事，給予員警更多支持。跟警察「博感情」之意，不在話下。

賴清德也為警察同仁捎來3樣禮物：第1樣禮物是警消加薪，將警政四階以下基層同仁的年功俸最高俸額，從500提高至525，警政三階警官年功俸最高俸額，從525提高至550，要對警界同仁表達肯定，並激勵警界的士氣。

第2樣禮物是行政院已核定13億9000萬元經費，不論警車更新、監視通訊設備，或是打擊網路犯罪所需器材，相關經費均可支應。

第3樣禮物則是立院已通過「組織犯罪防制條例」修法，讓政府未來在打擊組織犯罪時更有力量，而行政院也把「毒品危害防制條例」修正草案送至立院。

抗爭看不到盡頭 苦日子遙遙無期

行政院及立委修正警察人員人事條例，幫基層警消加薪，然而第一線警察面對看不到盡頭的抗爭、執勤過勞的情況仍舊無解。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡總統及賴揆固然展現誠意，但此次修正警察人員俸表，主要是蔡政府推動年金改革，軍人年改的所得替代率優於公教，同樣屬於工作危險、工時長的警消人員，因此要求比照軍人，才有了「警消加薪」。

只是，警消加薪的結果，每個月增加一千多元，但年改被砍的，可是月以萬計。因此，面對年改，員警依舊茫然。第一線警察首當其衝的，就是抗爭不斷、執勤過勞。

立法院正在召開臨時會，預計下周就要表決軍人年改法案。立法院外早已戰雲密布，重要通道都被拒馬、蛇籠團團圍住。即使遇到端午假期，員警也不敢絲毫鬆懈。

2017年全國公務人員協會及台灣警消聯盟等，在警察節上街抗議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

就算軍人年改下周終於通過了，但沒人敢保證抗爭就此停歇。尤其，政府許多政策搞得民怨四起，走到哪兒都怕被嗆。

例如，每次蔡總統在外的公開行程，往往為了維安，必須增派警力，長期下來，各地員警都叫苦連天。無怪員警要感嘆：看不到盡頭的抗爭，這樣的日子真是遙遙無期。

現職員警向署長喊話 凸顯警察自家人的矛盾

因為反年改，今年是史上首度有「警察抗議」牌子在警察節出現街頭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年金改革引發軍公教反彈，退休警察也加入抗爭行列，最讓現任員警心中五味雜陳，畢竟，學長的抗爭也攸關自己的退休制度。比起執勤的身體之苦，對未來的不確定性，基層員警心裡更苦。

去年7月，北投警分局公園派出所退休副所長李山泉對總統座車丟水瓶，遭警方以現行犯逮捕並函送。事後，台灣警消聯盟數十名退休員警到警政署抗議，還有現職員警持大聲公高喊：「署長你也有退休的一天！」自家人卯上自家人，最能凸顯現今警察的矛盾與無奈。

去年的警察節，年金改革修正草案在立法院協商，台灣警消聯盟號召全台警消發動「六一五向警察致敬」活動，約有七千人參與遊行。當天下起大雨，不論是冒雨執勤的警察，或是參與抗爭的退休員警，都不禁大嘆：「本該開心慶祝的警察節，完全被政府糟蹋！」

對警溫馨喊話 不如施政好一點、陳抗少一點

警察節前一晚，台南市麻豆警分局發生警備隊長因壓力過大舉槍自盡的憾事。 記者吳政修／攝影 分享 facebook

昨天是警察節，前晚卻發生員警因壓力過大而舉槍自盡的憾事。台南市麻豆警分局2線2星警備隊長許文福開槍自轟太陽穴，經送醫急救，昨天凌晨宣告不治。

時代力量立委徐永明認為，勤務繁冗、績效扭曲、工時超長，制度弊病不改，政府成了壓垮人民保母的凶手。

政府不是沒看到這些問題。蔡總統昨天說，警察肩上的擔子很重，「所以我們更應該照顧警察的身心健康」，她已經請內政部負責整合完整方案，要投入更多資源，支持員警醫療照顧。

蔡英文總統14日到警察大學參加畢業典禮。 記者曾健祐／攝影 分享 facebook

賴清德也勉勵所有警察，身為打擊犯罪的英雄，應注意自身健康。他還提醒警察同仁注意安全，執行勤務務必根據SOP（標準作業程序），將安全擺第一；此外，也應關心家庭生活，每天可透過簡訊、電話等方式向家裡報平安，期盼警察同仁在肩負國家社會人民的期待時，也能健康平安、家庭美滿幸福。

蔡總統及賴揆的溫馨叮嚀與軟性訴求都很動人，但根本問題不解決，再精良的設備，再帥氣的制服，都掩不住慶祝警察節背後的矛盾，還不如立委柯志恩所說：「施政好一點，陳抗少一點，警察就好過一點！」