賴清德與高雄石化業座談 強調台灣不缺水與電

2018-06-15 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



行政院長賴清德今天下午參訪長興材料公司（原名長興化工），並與高雄地區的石化業者座談。賴清德強調，企業重視的水電絕對沒有問題，明年電力備轉容量可達10％、備用容量15％，希望業者根留台灣、繼續投資台灣。

行政院長賴清德參訪長興材料公司，東纖、長春等十餘家石化業代表齊聚長興，與賴清德舉辦閉門座談會，過程不對外開放。會議開始前，賴清德表示，總統蔡英文推動五加二創新產業，政府有能力解決企業界的五缺問題（水、電、土地、人力與人才），已經擬出方案，一步步推動。

賴清德表示，以水來說，今年旱象比以往嚴重，去年8月至今沒下什麼雨，尤其台南與高雄兩地，但民生、工業與農業灌溉都可以正常供應，竹科、中科、南科與高雄等地都沒有缺（水），因為近年相關部會各種策略都已經成熟、發揮功效，台南市若沒下雨的話，還可以撐一個半月。

用電部分，賴清德指出，目前電力供應後還有剩4至6％， 此數字不夠多、但並不是缺電，明年開始，高雄大林與林口超超臨界火力發電與大潭機組併聯後，預計備轉容量10％、備用容量15％，企業重視的水電不是問題。