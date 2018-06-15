【重磅快評】川普騙你關於高峰會的事...

2018-06-15 15:12 聯合報 主筆室



川普一直吹噓川金會是多麼成功，但公佈的美朝四點協議中，僅確認了美朝改善關係的意願以及朝鮮的無核化誠意，並沒有無核化的具體承諾，後來北韓與中國公布的相關文件，證明了川普為了開成高峰會，一直退讓，對外欺瞞，以下是他的幾個欺騙。

川普有沒有向北韓承諾以後不聯合軍演？

川普在記者會中一直躲躲閃閃，說這沒有必要，又說這會被對方視為挑釁，事實上，北韓媒體次日報導，川普在會談中向金正恩表示，願意在美朝進行善意對話的期間，停止被北韓視為挑釁的美韓聯合軍演。

這不僅是北韓的說法，川普後來接受福斯新聞訪問時，也原封不動地使用了同樣表述：「在我們與朝鮮舉行善意的(in good faith)對話期間，我們不會進行韓美聯合軍演」，15日美方正式宣布無限期凍結軍演。

美國是否已經解除制裁來換得北韓廢核？

川普在記者會上堅持，制裁仍然會繼續，但是北韓發布的訊息則是，川普表示，隨著通過對話和協商關係改善取得進展，解除對朝制裁，金正恩接話說：如果美方為改善朝美關係採取真誠的構築信賴措施，朝方也會相應地繼續採取進一步的後續的善意措施。

換句話說，北韓看來，是美國先做出改善關係的具體作為﹝像解除制裁或安全保障﹞，北韓才相應配合，不是北韓先廢核，美國才解除制裁，既然如此，美國也沒有立場要求其他盟國繼續維持制裁，制裁聯合陣線，一夕瓦解。

美朝在高峰會前有沒有秘密管道？

此事在華府傳言已久，但白宮矢口否認，只承認有國務卿龐培歐單一管道，在高峰會後，川普在媒體訪問中坦承，他之前曾經與金正恩通過話，換句話說，12日上午九點，川普不是第一次與金正恩講話，究竟談些甚麼？談了多久？沒有人知道。

本來事先通話也沒有甚麼不可以，這也許是川普之前胸有成竹的依據，但是如果大家事先知道曾通話，真正見面那一刻，就沒有這麼戲劇性，沒有電視效果。