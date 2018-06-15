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新北官員關說宿舍案？柯：我們常敏感度不夠

2018-06-15 11:57聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜近期捲入文化大學宿舍爭議，民進黨台北市議員昨踢爆新北市副祕書長邱敬斌與城鄉局副局長汪禮國日前到北市府密會，批評此舉根本是關說。台北市長柯文哲今受訪表示，這個案子會把名字遮起來依法處理，該怎麼做就怎麼做。至於新北官員是否關說，柯說，自己不在現場，無法評論；至於是否認為邱等人敏感度不夠？柯笑笑說還好，「我們常常做敏感度不好的事」。

柯文哲上午出席「改變：12位公民實踐者的故事」新書座談會前接受媒體聯訪，被問到對侯友宜文大宿舍案有何看法？柯說，這件事情他已清楚表達自己的態度，大家都講台灣價值，所以這件事情會以法治、人權角度來處理，不要管這是誰的房子，這個（名字）不要看，就當作有人來檢舉，台北市政府原本處理流程是什麼就怎麼做，這樣就好了。

至於是否有關說一事？柯坦言，雙方有談文大宿舍一事，但他沒在現場不能替雙方回答，只能去問林洲民和邱敬斌，並重申「我們的態度很清楚，我們就不要說這是誰的房子，該怎麼做就怎麼做」。

媒體追問，在這敏感時刻，兩邊官員私下碰面談文大宿舍爭議，是否會覺得敏感度不夠？柯笑笑說「這也還好，我們也常常做敏感度不夠的事」。

台北市長柯文哲（右）上午出席「改變：12位公民實踐者的故事」新書座談會。記者魏莨...
台北市長柯文哲（右）上午出席「改變：12位公民實踐者的故事」新書座談會。記者魏莨伊/攝影
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宿舍侯友宜

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