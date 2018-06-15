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前總統陳水扁感慨台灣社會病了 而且病的不輕

2018-06-15 08:20聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

前總統陳水扁感慨台灣社會病了， 而且病得不輕。圖／本報資料照片
前總統陳水扁感慨台灣社會病了， 而且病得不輕。圖／本報資料照片
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前總統陳水扁今天一早就在臉書上感慨台灣生病了，每天都看到社會「殺來殺去」，選舉一到又淪為潑糞假期，認為社會應該要有些正向思考與激勵報導，還特別提到他在任內創設總統教育獎寓意深遠，每年來自全國各縣市的得獎者，很多感人事蹟。

陳水扁在「新勇哥物語」提到台灣社會病了，而且病的不輕！小車禍變成大新聞；有時小題大作，好像無案不弊，官場沒有一位好東西；沒什麼大不了也能搞到惟恐天下不亂。

陳水扁說，他在總統任內儘管政府也有財政困難時，但為了投資下一代與基礎研究，特別重視教育科學文化建設與農業發展，除了宣示各部會樽節支出，教科文預算仍以年成長率10%繼續增加。因爲再窮也不能窮孩子，科研不能停滯，文化綠洲更不可以變沙漠。所以在2001年一口氣創設了「總統教育獎」、「總統科學獎」、「總統文化獎」，另外在2004年再成立「總統農業獎」。其中「總統教育獎」寓意深遠，最受矚目，媒體報導也最多。

陳水扁「新勇哥物語--137」如下：

勇弟：台灣社會病了，而且病的不輕！如果有影響力的政治人物與媒體生態，能夠多一些正向思考與激勵報導，國家應該會更健康？否則每天這樣「殺來殺去」，選舉一到又淪為潑糞假期，好不熱鬧！小車禍變成大新聞；有時小題大作，好像無案不弊，官場沒有一位好東西；沒什麼大不了也能搞到惟恐天下不亂。尤其在司法未審輿論先判，眾人皆曰可殺，司法只好濫訴亂判，以符社會期待。結果競逐藍波不見正義，再來喊司法要改革！如此惡性循環，不知伊于胡底！

勇哥：還記得嗎？阿扁總統任內儘管政府也有財政困難時，但為了投資下一代與基礎研究，特別重視教育科學文化建設與農業發展，除了宣示各部會樽節支出，教科文預算仍以年成長率10%繼續增加。因爲再窮也不能窮孩子，科研不能停滯，文化綠洲更不可以變沙漠。阿扁在2001年一口氣創設了「總統教育獎」、「總統科學獎」、「總統文化獎」，另外在2004年再成立「總統農業獎」。其中「總統教育獎」寓意深遠，最受矚目，媒體報導也最多。

勇弟：「總統教育獎」是阿扁在2001年創設的國家奬項，每年由總統親自頒發獎座、獎狀與獎學金。原本僅頒國小、國中、高中職組，2010年新增大專組。歷經阿扁、馬英九、蔡英文三位總統，前後18年。「總統教育獎」設立目的，為鼓勵能以順處逆、發揮人性積極面、力爭上游、出類拔萃、具表率作用之大專及中小學生，以彰顯國家對學生優良品德及特殊才能之重視。每年來自全國各縣市的得獎者，很多感人事蹟，阿扁有時邊頒獎，不禁潸然淚下。會後再到住在窮鄉僻壤或離島小屋去訪視得獎者，無不對這些不向命運低頭的生命勇士致敬按讚！

勇哥：「總統教育獎」的頒發，其實也是「台灣之子」精神的闡揚。在有限的條件下，在最惡劣的環境中，要開創無限的最大可能！這是2357萬的台灣住民，大家都有的精神，因為每一個人都是「台灣之子」，「蕃薯囝」！

陳水扁車禍

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