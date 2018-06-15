「記得這天心情」 蔡總統勉警大畢業生

2018-06-15 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園報導



警大畢業生和總統蔡英文（中）、校長刁建生（左）合影，擺出俏皮姿勢。 記者曾健祐／攝影 分享 facebook

中央警察大學昨舉辦一○七年聯合畢業典禮，總統蔡英文到場致詞，給畢業生三個期許，勉勵大家「記得畢業這天心情」，維持熱忱、專業投入警政職場。內政部長葉俊榮則說，未來朝讓警大擺脫特考等過度考試制度的方向努力。

蔡總統頒發獎章給各系所第一名，再替畢業生代表撥穗，她說，很開心在警察節前夕參加警大畢業典禮，恭喜大家完成學業，成為守護台灣社會的生力軍。

蔡總統說，去年有機會到派出所泡茶，看到年輕警員富有熱忱，積極提出建議，今年畢業生很快就要進入職場大展身手。她期許「記得畢業這天心情」，保持當初選擇就讀警大的熱忱，未來遇挫折能克服挑戰。

她也期許大家持續進修、以身作則，凝聚向心力，並和畢業生家長致謝，感謝他們給國家機會，讓孩子投入有意義的工作。她還說，明年前將投入兩億八千萬預算提升消防員裝備，每年補充三千名消防人力，承諾政府會作警、消最大的後盾。

葉俊榮：檢討特考制度

葉俊榮致詞問大家「特考ALL PASS了嗎？」台下一片高呼「都ALL PASS了」；但葉認為，現行的特考制度值得檢討，警大學習應術德兼修、深沉且寬廣，讓警大擺脫過多考試的現狀。

內政部長葉俊榮說，將讓警大擺脫過度考試制度。 記者曾健祐／攝影 分享 facebook

據了解，警大每年約有一成畢業生無法通過特考，得來年重考才能分發。有基層警官指出，大四為準備六月的三等特考，會放很多心力在學科測驗，考試壓力也很大。

有基層警官認為，考取警大原具一定門檻，在校也有諸多測驗、淘汰機制，要能應屆畢業已比其他大學困難，而警大強調「文武兼備」，特考恐太著重書本學科，未來若修改甚至取消，大四能有更多時間實踐所學、精進專業。

警大今年共有八名博士、一一一名碩士，二八九名四年制學士、九九名二年制技術系學士，共五○七名畢業生獲頒學位。