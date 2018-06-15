青壯派當家…國民黨團杯葛戰力增強

國民黨立委江啟臣以二票之差險勝奪下新任總召大位，林為洲（圖）初選落馬事件被認為是關鍵。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨立委江啟臣以二票之差險勝奪下新任總召大位。黨內立委解讀，關鍵出自「林為洲初選落馬事件」。民進黨立委則擔憂，江啟臣的出線，未來國民黨團杯葛戰力恐會增強。

外傳黨中央憂心青壯派崛起，暗中主導黨團總召選舉，據了解，力挺江啟臣的青壯派立委研判，這次選舉原本預估會輸給競爭對手費鴻泰，這次江啟臣能勝出，除了藍委不滿中央介入黨團運作，另一原因則是源自林為洲提名爭議。

黨內立委分析，中常會日前正式通過提名楊文科參選新竹縣長，硬生生「做掉」林為洲，黨團人心惶惶，擔心中常會這樣搞，明年提名立委時，是否會輪到自己？

另一名中生代立委說，林為洲事件的發酵，讓部分人士擔心，黨中央以黨意凌駕，黨團自主恐不復見。

江啟臣勝選後，藍委認為，輿論和氛圍讓黨團更有信心「走自己的路」，由中生代主導議題，不會再死守過去基本盤，路線將傾向策略、而非對抗。

國民黨立委柯志恩說，江啟臣理性溫和、中道，談判技巧有其優勢，未來政黨協商會提出更強論述，符合中間選民的訴求，太激烈的武鬥杯葛，不會出現。

民進黨立委認為，江啟臣出線後，未來杯葛戰力恐會增強，像江啟臣在勞基法修法時，領軍在院會戰到天亮，當時江啟臣拿著麥克風痛罵民進黨在「睡覺中」立法，透過媒體傳遞，執政黨形象大傷。

綠委認為，國民黨團目前群龍無首，中生代出頭是趨勢，江啟臣若能讓國民黨團意見一致，對民進黨團來說，會比原本廖國棟、林德福擔任總召更有殺傷力。