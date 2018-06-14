年金改革 年輕教師：誰知道30年後政府會怎麼改？

2018-06-14 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



去年立法院通過公務員及教師年金改革，近日也寄發重新處分書，許多退休教師紛紛表示從今年7月1日後就遭砍近萬元，118年後更有遭砍逾2萬元的，其中對大學教師衝擊更大，尤其近來大學教師起聘年資漸漸延後，未來這些老師退休後領的可能比中小學教師更少。

教育部日前統計也顯示，我國大專校院專任教師趨向高齡化，分析主因是師資員額成長停滯，原有教師年齡日漸增長，補進年輕教師人數有限所致。

「當然會擔心」，台灣大學化學系助理教授徐丞志表示，做研究不是擔心薪水，勉勉強強過得去就好，誰知道30年之後政府又會怎麼改，不抱太大的希望只能靠自己，尤其現今年金改革後賸餘的款項，年輕教師希望把經費用在基礎研究或是高等教育上，但現今卻不斷看到政府把經費用在如前瞻基礎建設等非必要項目。

徐丞志說，比起憂心薪資待遇與未來的退休金，年輕教師更擔心的是現今研究經費非常不足的問題。