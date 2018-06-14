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專訪／重披戰袍參選 蘇貞昌：不願看到新北市被比下去

2018-06-14 10:35聯合報 記者陳熙文╱即時報導

前行政院長蘇貞昌代表民進黨角逐年底新北市長選舉，他說，他其實是希望新人出來選，但情勢發展至今，他現在參選的心境不只是政黨的需要，而是深深感覺到新北市民對他的期待。他指出，新北市這幾年來一直都被比下去，屈居六都之末，他實在很不願意看到新北市被比下去。

年底地方選舉將近，民進黨4月徵召強棒，由蘇貞昌參選年底新北市長選舉。蘇貞昌今接受本報專訪說，他其實是希望新人出來，當時他一個晚上兩場活動，陪著原來欲爭取黨內提名的民進黨立委吳秉叡一個里一個里的走，他甘願把吳秉叡扛起來，這是他的原初真心。不過情勢發展至此，他現在參選不只是政黨的需要，而是感受到新北市民對他的期待。

蘇貞昌指出，城市治理就是一場資源戰，看到桃園市長鄭文燦每每都能搶得先機，而新北市在六都這幾年一直都在後段班，他實在很不樂見新北市被比下去。他強調，新北市在他最失意的時候接納了他。1994年，蘇貞昌獲民進黨提名與陳定南搭檔參與第一屆省長選舉，要選副省長，結果敗選，隔年他參選台北縣立法委員，以選區第四高票當選，並在1997年當選台北縣長。

蘇貞昌說，是新北是讓他發光發熱，他經過這麼多年的淬煉，很想把這些能量再奉獻給他感謝的地方。他說，對手也許很好，新北市民也可以選擇他的對手，這也是民主的選舉，重要的是要讓新北改革，讓新北更好。

蘇貞昌。記者杜建重／攝影
蘇貞昌。記者杜建重／攝影
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蘇貞昌

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