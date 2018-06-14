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「用湯匙吃珍奶」 蔡總統：首長發言應更謹慎

2018-06-14 00:34聯合報 記者林敬殷董俞佳／台北報導

環保署拋出限制使用塑膠吸管的政策，官員甚至建議「用湯匙吃珍奶」，昨天在民進黨中常...
環保署拋出限制使用塑膠吸管的政策，官員甚至建議「用湯匙吃珍奶」，昨天在民進黨中常會引起討論。 圖／取自林靜儀臉書
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環保署拋出限制使用塑膠吸管的政策，官員甚至建議「用湯匙吃珍奶」，昨天在民進黨中常會引起討論。行政院秘書長卓榮泰表示，限用塑膠吸管政策還在評估中；身兼民進黨主席的蔡英文總統則說，部會首長面對媒體時應更謹慎。

環保署推動四大公共場所內擬禁供一次性塑膠吸管的政策，不少民眾擔憂珍珠奶茶文化會被毀滅。其實，紙吸管、生物可分解吸管等都不在公告範圍內，業者仍可使用這些一次性吸管。

環保署廢管處副處長蘇國澤指出，考量一次性塑膠吸管替代材質有限，因此，過渡期間，不禁止生物可分解塑膠、植物纖維等一次性吸管，只是一次性吸管仍會產生垃圾，許多國家都有管制，希望民眾可以減少浪費資源。

民進黨的中常會上，新北市黨部主委余天也發難，直指環保署推動限塑政策，還說出珍珠奶茶用湯匙吃，講話實在太不謹慎。

蔡總統接話，她本來也想講這件事，但忍住了。卓榮泰隨即補充說，相關輿情已提醒環保署，這項政策還在聽證階段，明年七月才要上路。

中常委陳明文則替環保署緩頰，他認為文官的說明，並非故意，而是表達湯匙也是選項之一，不是要大家全用湯匙代替吸管。不過，與會的中常委都對限塑政策說明不夠，有諸多抱怨，就連討論中，蔡總統也一度質疑說，「湯匙不也可能是塑膠的嘛？」

民進黨限塑中常會蔡英文

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